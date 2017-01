Cél a felhő alapú szolgáltatások biztonságának növelése

A Huawei bejelentette, hogy a Felhő Biztonsági Szövetség (Cloud Security Alliance, CSA) beválasztotta vezető tanácsadó testületének tagjai közé. A világ legnagyobb informatikai szervezeteit tömörítő kilenc tagú testület közvetlenül a CSA vezetőségének és igazgatótanácsának munkáját segíti. A szakterületén világvezető, nonprofit alapon működő szövetség célja a felhő alapú szolgáltatások biztonságának növelése és a legjobb gyakorlatok használatának elősegítése világszerte.

A Huawei 2012-ben csatlakozott a szövetséghez, azóta a vállalat több munkacsoportban is részt vesz, illetve a CSA „Kockázatcsökkentés a virtualizált környezetben” című Fehér Könyvének egyik első számú szerzője volt. Emellett a Huawei segített az ISO/IEC JTC1 virtualizációs biztonsági minőségbiztosításának elkészítésében. Hozzájárulásának köszönhetően a CSA Nemzetközi Szabványosítási Tanácsa (International Standardization Council, ISC) tíz tagjának egyikévé választotta 2014-ben a vállalatot.

Mint a felhő alapú megoldások egyik vezető szállítója, a Huawei elkötelezett a nyitottabb, kooperatívabb és biztonságosabb felhő alapú ökoszisztémák fejlesztése mellett. A vállalat a CSA-val és tagjaival több munkacsoportban is közösen dolgozik azért, hogy a felhő alapú szolgáltatások felhasználói megbízhassanak személyes adataik biztonságában.

„Az olyan globális telekommunikációs cégekkel és felhő szolgáltatókkal, mint a Deutsche Telekommal vagy a Telefonicaval kötött partneri megállapodásainknak köszönhetően értékes gyakorlati tapasztalatot szereztünk az adatbiztonság és a felhő alapú rendszerek biztonságosságában” – mondta John Suffolk, a Huawei globális kiberbiztonsági és adatvédelmi igazgatója, a brit kormány korábbi kiberbiztonságért felelős vezetője. – „Nagy örömmel veszünk részt a Felhő Biztonsági Szövetség vezető tanácsadó testületének munkájában, ahol a tapasztalatainkat megoszthatjuk másokkal.”

„Lelkesen köszöntjük a Huaweit, mint a világ legfőbb hálózati szolgáltatóinak partnerét a vezető tanácsadó testület tagjaként. Szakértelmét és közreműködését jelenleg futó és jövőbeli kutatási kezdeményezéseinkben is hasznosítjuk majd” – nyilatkozta Jim Reavis, a CSA társalapítója és vezérigazgatója.

A Huawei mind nagyobb szerepet tölt be a globális kibervédekezésben. Több, a globális veszélyekkel foglalkozó szervezetnek is tagja, úgymint az Information Security Forumnak (ISF) vagy a Cyber Security Allianznak (BSI). A cég nemrégiben vehette át Németország kormányától a kibervédelmi tevékenységért járó átláthatósági díjat (Transparency Award for Cyber Security.)