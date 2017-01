Az innováció új korszakához érkeztünk

Lezárult a CES, a világ legjelentősebb innovációs seregszemléje. Az idén ötvenedik alkalommal megrendezett gigantikus rendezvényen több mint 3.800 cég mutatta be újdonságait a több mint 240.000 négyzetméternyi kiállítási területen.

A techvilág krémje január elején ismét a Las Vegas-i CES-en gyűlt össze, hogy bemutassák a szakmának, illetve médiának azokat a technológiai innovációkat, melyek meghatározzák a 2017-es év trendjeit. A kiállításon 175.000 szakember vett részt, közülük 55.000 az Egyesült Államokon kívülről érkezett. A világ legnagyobb cégei mellett idén rekordszámú, 600 startup is részt vett az eseményen.

Az idei év legfontosabb hívószavai az 5G technológia, az önvezető autók, az okosváros megoldások, a kiterjesztett- és virtuális valóság, a robotika és mesterséges intelligencia voltak.

„Az idei CES új szintekre emelkedett azzal, hogy a világ minden részéről összegyűlt kis- és nagyvállalatok a világ legjelentősebb kihívásaira kínált megoldásaikat mutatták be” – mondta Gary Shapiro, a Fogyasztói Elektronikai Szövetség (CTA) elnök-vezérigazgatója. „A technológiai innováció és a hálózatba kapcsolt eszközök, melyek életünk gyakorlatilag minden szegmensét átszövik, jobbá teszik a világot” – tette hozzá.

„A 2017-es CES megmutatta, hogy az innováció olyan új korszakához érkeztünk, amelyben a technológia nemcsak az eszközök miatt értékes, hanem az élmények miatt is, melyeket lehetővé tesz” – mondta Bridget Karlin, az Intel IOT részlegének ügyvezetője.

A hálózatba kapcsolt eszközök minden téren jelen voltak a 2017-es CES-en, az önvezető autóktól, az okosváros és digitális egészségügy megoldásokon keresztül az 5G-ig, illetve a konferenciák tematikájáig.

„A CES bemutatta az 5G technológiában rejlő lehetőségeket, mely a becslések szerint 20 millió új munkahelyet teremt majd” – fűzte hozzá Dr. Jim Mault, a Qualcomm Life alelnöke és egészségügyi ágazatának vezetője.

A techshow-n nemcsak a szakma, hanem a nemzetközi politikai elit is magas szinten képviseltette magát. „A CES a közszféra képviselői számára is rengeteg hasznos információt nyújtott az aktuális technológiai trendekről” – fogalmazott John Godfrey, a Samsung Electronics alelnöke. „Nagyszerű, hogy ennyi meghatározó politikai döntéshozó is jelen volt az idei kiállításon.”