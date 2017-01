Több mint 120 díjat söpört be a Samsung

A Samsung Electronics több mint 120 díjat söpört be a 2017-es Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (Consumer Electronics Show, CES). A gyártó az otthoni szórakoztató elektronika, a háztartási berendezések és a mobil kategóriában nyújtott teljesítményéért is elismerésben részesült. Nagy megtiszteltetés, hogy a gyártó a rivális innovátorok és a jövőt és a mindennapokat formáló új generációs technológiák versenyében elismerésben részesült.

A Samsung 2017-es CES-en elnyert díjai közül a legkiemelkedőbb az a 34 CES 2017 innovációs díj, amely a videó kijelzők kategóriában elnyert Best Of Innovation díjat is magában foglalja. A Samsungot számos sajtó- és iparági díjjal is kitüntették, amelyeket a kiállításon megjelenő szervezetek ítélték oda a rendezvény több mint 3880 kiállítójából választva.

„Csodálatos szembesülni az ötvenedik jubileumát ünneplő CES-en azzal, hogy milyen messzire jutottunk. Az elmúlt évet kiemelkedő fejlődés jellemezte a termékdizájn és a műszaki funkciók terén” – mondta el Gregory Lee, a Samsung Electronics North America elnök – vezérigazgatója. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a CTA és az iparág évről évre elismeri innovatív eszközeinket és fejlesztéseinket. Továbbra is elkötelezetten dolgozunk azon, hogy a mai élet kihívásainak megfelelő termékeket kínáljunk.”

A Samsung 2017-es díjnyertes termékei:

• A Samsung új QLED TV sorozata több mint húsz jelentős díjat söpört be, köztük négy Innovációs díjat, a Reviewed.com Editor’s Choice díját, az Ubergizmo Best of CES díját és a HD Guru CES Top Picks címét.

• Az új Samsung Lifestyle TV-t úgy alakították ki, hogy olyan élményt nyújtson, mint egy kép a falon. A készülék elnyerte a CTA Best of Innovation díját és a Popular Mechanic Editor’s Choice címet.

• A Samsung FlexWash + FlexDry két CES innovációs díjat zsebelt be és számos média által kiosztott elismerésben is részesült, így elnyerte a Techlicious Best of CES díjat, a Reviewed.com Editor’s Choice díját, a The Verge Best of CES díját és a TWICE Picks díjat.

• A Samsung’s Chromebook Plus és Pro a Digital Trend Top Tech of CES díját, a Wired Best of CES díját, a BGR Best Laptops of CES díjat, a LAPTOP / Tom’s Guide Best of CES díját, a Gear Patrol Best Products from CES elismerését és 9to5Google Best of CES picks díját is hazavihette.

Bővebb információért a Samsung 2017-es CES-en való megjelenéséről látogasson el a www.news.samsung.com/ weboldalra!