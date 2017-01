Döbbenet! A pénzügyi cégek sokszor nem ismerik fel a hamis tranzakciókat!

A Kaspersky Lab és a B2B International kutatóintézet közös felmérése kiderítette, hogy a bankok és a különböző pénzügyi szervezetek nehezen tudják kezelni az online pénzügyi csalásokat a modern és komplex technológiai hálózatok világában. A felmérésben részt vevő szervezetek több mint egyharmada (38%) elismeri, hogy egyre nehezebb megállapítani, hogy egy tranzakció hamis vagy valódi.

Az online fizetések számának robbanásszerű növekedése kombinálva az új technológiai fejlesztésekkel és a változó üzleti igényekkel az üzleti folyamatok hatékonyságának növelésére készteti a vállalkozásokat az elmúlt években. Sok esetben ez e-flow rendszerekkel valósult meg együttműködve a szállítókkal és az ügyfelekkel, stb. Az online kifizetések minden típusa olyannyira elterjedt manapság, hogy teljesen lehetetlen megkerülni az elektronikus tranzakciók valamilyen formáját.

Ahogy a vállalatok mindinkább elmerülnek a digitális környezetben, az üzletmenet folytonosságát biztosítva kulcsfontosságú szempont lesz a megfelelő védekezés a számítógépes fenyegetések ellen. Miként az online tranzakciók száma növekszik, úgy nő az online csalások gyakorisága is: a megkérdezett intézetek 50%-a számít a pénzügyi visszaélések számának emelkedésére. Egyértelmű, hogy a pénzügyi intézményeknek elsődleges, hogy megvédjék a vállalatukat és az ügyfeleiket a kiberbűnözőktől.

A felmérés kimutatta, hogy a vállalkozások 41%-a keresett házon belül kiberbiztonsági megoldást és 45%-a támaszkodik külső félre a kockázatok mérséklésére. Úgy tűnik azonban, hogy a cégek mindössze 46%-a csak részben vagy egyáltalán nem talált megoldást a pénzügyi csalások ellen. A felmérésben részt vevő pénzügyi szervezetek csupán 57%-a rendelkezik kifejezetten online csalás elleni biztonsági megoldással.

A fenti megállapítások szerint a szervezetek mintegy fele annak ellenére nem rendelkezik specifikus védelemmel, hogy széles körben használják az online fizetési rendszereket és ezáltal – a statisztikák szerint – kiszolgáltatottak a csalások ellen. Akár a biztonsági rendszerek helytelen használata is vezethet egyes tranzakciók blokkolásához. Azt is fontos megjegyezni, hogy a fizetések közti eltérések egyaránt vezethetnek az ügyfelek, majd egyúttal a profit elvesztéséhez. Ezért ez egy kiemelten fontos kérdés minden vállalkozás számára. A csalás azonban nem az egyetlen probléma: a pénzintézeteknek csökkenteniük kell a téves riasztások számát annak érdekében, hogy a legjobb ügyfélszolgálatot tudják nyújtani.

“Figyelembe véve az agresszív versenyhelyzetet a pénzügyi szolgáltatások piacán a megbízható kapcsolat az ügyfelek és a pénzügyi intézmények között döntő tényező a hosszú távú együttműködés kapcsán. A kölcsönös függőség a digitális kapcsolatok között valamennyi pénzügyi szolgáltató esetén azt is jelenti, hogy ha bármely szervezet tapasztal a digitális szolgáltatásban visszaélést (akár csalást, számítógépes támadást, stb.), a kár gyorsan elterjedhet más szervezeteknél is. Mivel a már meglévő nagy mennyiségű online tranzakciók száma továbbra is növekszik, minden vállalatnak, amelyek ügyfelei és/vagy alkalmazottai digitális platformokkal, infrastruktúrával és adatokkal szembesül, biztonságosnak, kényelmesnek és felkészültnek kell lennie. Ez kulcsfontosságú aspektus, ezért olyan speciális, csalások elleni megoldásra van szűkség, amelyek az ügyfelek számára biztosítja a legkényelmesebb és legbiztonságosabb szolgáltatást.” – magyarázta Ross Hogan, a Kaspersky Lab „Csalás Megelőzés” részleg globális vezetője.

A Kaspersky Lab szakértői azt javasolják a bankoknak és a fizetési szolgáltatatóknak, hogy olyan biztonsági megoldást használjanak, amely átfogó online csalás elleni védelemmel rendelkezik, hogy többszintű védelmet nyújtsanak az ügyfelek számára. Mint például a „Kaspersky Fraud Prevention” csomag, amely kibercsapda ellenőrző készletet tartalmaz a telepített eszközökön, amely ekképpen biztosítja a többrétegű védelmet az online és mobil banki szolgáltatások során.