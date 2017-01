8 biztonsági tipp az új évre

1. Mindenhová más-más jelszó

Tudjuk, hogy nehéz ezt betartani, de ne használjuk több szolgáltatáshoz ugyanazt a jelszót. Minden egyes weboldalhoz egyéni jelszót adjunk meg – használhatunk jelszógenerátort is a feladatra. A jelszavak legyenek hosszúak, bonyolultak, tartalmazzanak kis- és nagybetűt, számot is. Eszünkbe se jusson papírra leírni őket, vegyük igénybe a jelszómenedzselő megoldásokat. Ahol csak lehet, kapcsoljuk be a kétfaktoros azonosítást.

2. Frissítsünk

Ne halogassuk a frissítések telepítését, a legtöbb közülük olyan biztonsági lyukakat foltoz be, melyekről a hekkerek már tudnak. Gyakran, időben frissítsünk! Frissítsük a szoftvereinket, de a hardverek – például a router – vezérlőprogramjáról (firmware) se feledkezzünk meg.

3. Készítsünk adatmentést

A fájljainkat használhatatlanná titkosító zsarolóvírusokra egy egész iparág épül. A zsarolóvírusok ellen a leghatásosabb védekezés, ha rendszeresen készítünk biztonsági mentést adatainkról. Ezt a mentést ne hálózatba kötött adattárolóra bízzuk, hisz a zsarolóvírusok gyakran a külső lemezek adatait is titkosítják.

4. Vigyázzunk az e-mailben küldött linkkel

Mindig gyanakvással éljünk, ha egy ismeretlen feladótól érkező e-mailben kell egy linkre kattintanunk. Az adathalász támadások egy közismert szolgáltatót másoló hamis oldalra visznek, ahol a bűnözőknek adjuk meg önként adatainkat. Helyette a böngészőben kézzel adjuk meg az ismert webáruházak és az internetbankunk címét.



5. Keressük a lakat jelecskét online vásárláskor

A legtöbb weboldal titkosított, biztonságos kapcsolaton keresztül kommunikál velünk, adatainkat titkosítva továbbítja. Hogy az adott weboldal biztonságos, onnan tudjuk, hogy a webböngésző címsora elején egy kis lakat ikon jelenik meg, amelyet „https” követ. Amikor fizetünk, személyes adatokat adunk meg, ezért mindenképp győződjünk meg, hogy biztonságos a kapcsolat.

6. Ne küldjünk bankkártyaadatokat

Bármilyen nyomós érvünk is legyen erre, e-mailben vagy szöveges üzenetben senkinek se küldjük el bankkártyánk adatait. Az e-mail vagy üzenet később hekkerek kezébe kerülhet.

7. Változtassuk meg a gyári jelszavakat

Karácsonyra sokan kaptunk ajándékba valamilyen okos készüléket, melyre a gyártó alapból feltett egy jelszót, felhasználónevet. Mielőtt a készülékre bíznánk házunk védelmét, mindenképp változtassuk meg a gyári azonosítókat.

8. Közösségi megosztás előtt gondolkodjunk!

Lehet, hogy elcsépelt, de ezerszer el kell mondanunk: nem kell mindent megosztani a Facebookon, előbb gondolkodjunk, és utána posztoljunk. Egy poszt örökre megmarad.