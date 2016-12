A magyarok Facebook adatai után is érdeklődik az USA?

Nagyon úgy tűnik, hogy azok sem juthatnak be egyszerűen az Egyesült Államokba, akik a vízummentességi program keretén belül érkeznek. A The Guardian ugyanis arról ír, hogy a nemzetvédelmi minisztérium (Department of Homeland Security azaz DHS) a beutazók közösségi média profiljai után érdeklődik, egészen pontosan a fiókok azonosító adatait szeretnék elkérni a felhasználóktól. Fontos tudni, hogy gyakorlatilag bármire kíváncsiak, azaz a Facebook mellett az Instagram, a LinkedIn és a Snapchat profilunkba is szívesen belenéznének.

Mindezt a vízummentességi program online felületén kérik (ezt Electronic System for Travel Authorization-nek, röviden ESTA-nak nevezik), igaz a lehetőség egyelőre opcionális. Ettől függetlenül alaposan kicsapta a biztosítékot több jogvédő szervezetnél is, hiszen semmi sem garantálja, hogy idővel nem lesz kötelező ez a pont. Sőt, az sem elhanyagolható, hogy amennyiben valaki nem tölti ki az adott pontot, úgy azonnal gyanússá válik, hiszen biztosan titkol valamit!

Különösképp az ad aggodalomra okot, hogy hamarosan hivatalba lép Donald Trump, a megválasztott elnök pedig kampánya során többször is hangsúlyozta, hogy jelentősen szigorítaná, hogy kik léphetnek be az Egyesült Államokba, így akár azt is megteheti, hogy idővel mindenkitől kötelezően elkérik majd a közösségimédia-azonosítókat.

Az adatkéréssel kapcsolatban az American Civil Liberties Union és a Electronic Frontier Foundation is figyelmeztet, hogy a lépést a lehető leghamarabb töröljék el, hiszen szinte kizárt, hogy egy potenciális terrorista megadná így a saját adatait, egy átlagos érkező esetén pedig szinte semmilyen, érdemleges információt nem deríthetnek ki.

Érdekesség, hogy akár magyarok is érintettek lehetnek az ügyben, hiszen az ESTA programot hazánkból is elérhetik az Egyesült Államokba vágyók. Aki ugyanis 90 napra, vagy annál rövidebb időre látogatna ki az országba, az Magyarországról is igénybe veheti a programot, feltéve, ha nem bánja, hogy esetleg belenéznek a Facebook profiljába!