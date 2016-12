Sokat vonatozol? Akkor imádni fogod a Google újdonságát!

Hosszú várakozás után, a múlt hónapban végre a MÁV menetrendjei is elérhetőek lettek a Google Maps-ben. Nos, most ismét egy újdonság került a szolgáltatásba, innentől ugyanis külön színekkel jelzi majd a Maps az egyes járatokat. Így a személyvonatok kék, a gyorsított személyvonatok zöld, a zónázó vonatok sárga, míg az expresszvonatok fehér színnel jelennek majd meg a térképen. Emellett természetesen az adott járat viszonylatjelzései is megjelennek, így biztosan tudható, mi érkezik épp.

Ez nagyban segíti majd, hogy az ember gyorsan, akár sétálás közben is pontos képet kapjon arról, hogy mikor számíthat a számára fontos járat érkezésére, hiszen a térképen valós időben követheti majd figyelemmel az egyes vonatok mozgását.