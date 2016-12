Ilyen az, amikor robotok éneklik a karácsony legnépszerűbb dalát

Valószínűleg nincs ember a földön, aki ne hallotta volna már Mariah Carey agyon ismételt számát, az “All I Want For Christmas Is You”-t. Nos, ha emberek tolmácsolásában már sokszor, robotokéban még egyszer sem hallottuk ezt a dalt, ezért az Asus úgy döntött, hogy orvosolja ezt a problémát. Épp ezért fogtak 10 Zenbo robotot és elkápráztatták a közönséget. A 10 éves gyermek hangján megszólaló dalt persze rögzítették is, így Te sem maradsz le róla, hiszen beillesztettük ide: