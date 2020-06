A koronavírus egyetlen pozitív hozadéka a GoodID lehet

Ma már nincs sem jogi, sem technikai akadálya, hogy teljes biztonsággal azonosítsuk magunkat online környezetben.

Így a korábban személyes megjelenést igénylő szerződések is megköthetők interneten. A technológia fejlesztésében élenjáró magyar ID&Trust online ügyfélszolgálati rendszerét három hónapig ingyen tesztelhetik azok a vállalati ügyfelek, akik június 15-ig jelentkeznek.

Korábban többnyire csak kényelmi funkció volt, az elmúlt hónapokban tapasztalt globális járványhelyzetben viszont az emberek már alapvető szükségletként tekintenek a távolról elérhető szolgáltatásokra. Ugrásszerűen megnőtt az online áruházak forgalma, az üzleti tárgyalások a felhőbe költöztek.

Azonban továbbra is él a tévhit, hogy egy hitelszerződés, egy komolyabb tulajdonjogi ügylet, vagy például egy telekommunikációs vagy közmű szolgáltatás megrendelése esetén feltétlenül szükséges a személyes jelenlét: be kell mutatni iratainkat, az ügyintéző meggyőződik azok eredetiségéről, a saját nyilvántartásuk kedvéért lemásolja őket, és személyes aláírásunkkal válik csak hitelessé a dokumentum.

Eközben a digitális aláírás már évek óta bevett gyakorlatként él az üzleti életben. Többek között az elektronikusan kiállított számlák sem attól „e-számlák”, hogy pdf-ként utaznak a felek között, hanem azért, mert digitális aláírás hitelesíti a tartalmukat és eredeti kiállítójukat. Az ügyfelek személyazonosságának online környezetben való hitelesítésére is van már megoldás. Az ID&Trust által fejlesztett GoodID eÜgyfélszolgálat egymástól távol levő felek között is képes jogszerű, biztonságos ügyfélkapcsolatot hitelesíteni, függetlenül a böngésző, call center vagy a videochat platform típusától, a szolgáltató bármilyen egyéb tranzakciós vagy ügyfélkiszolgálási felületeivel kompatibilisen.

Az ID&Trustnak több mint másfél évtizedes tapasztalata van elektronikus okmányok fejlesztése és digitális azonosítás területén, többek közt a magyar eSzemélyi teljes rendszerének felépítése, a román egészségügyi kártya és a japán útlevél fejlesztése fűződik a nevükhöz. A távoli azonosítási rendszerük középpontjában a GoodID mobilalkalmazás áll. A GoodID az első hazai mobiltelefonos irattárca alkalmazás, amely mindenféle okmányunk hiteles digitális megfelelőjét, emellett pedig a hűségkártyáinkat is magába tudja foglalni. Egyedülálló módon arra is képes, hogy útlevél vagy új típusú eSzemélyi esetén a chipen található adatokat is be tudja olvasni (NFC-kapcsolattal), így az alkalmazás segítségével a későbbiekben garantáltan közhiteles adatainkkal azonosíthatjuk magunkat.

A mobilappon keresztüli azonosítást alkalmazó GoodID eÜgyfélszolgálat rendszer különösen telekommunikációs cégeknek, pénzügyi szolgáltatóknak, ügyvédi irodáknak, illetve közüzemi szolgáltatóknak jelenthet óriási segítséget. Az emberek több hónapnyi felgyülemlett ügyet kellene, hogy elintézzenek, úgy, hogy közben nem szegik meg a zárt terekre vagy a sorban állásra vonatkozó szabályokat sem. Az ügyfélélmény még azon cégek esetében is nagyban sérülhet, akik igyekeznek mindent megtenni az ügyfeleik kényelméért, csak éppen kapacitásokkal nem bírják az emberek rohamát és érthető türelmetlenségét.

Bizonyos szolgáltatók már ma is kínálnak videochat formájában való szerződés lehetőségét, azonban az ID&Trust szakértői szerint még nem minden szempontból tökéletesek.

„A jelenleg működő videókonferenciás banki ügyfélcsatornákon való azonosítási megoldások óriási felelősséget rónak az ügyintézőkre, hiszen csak rajtuk múlik, hogy a kamera felé felmutatott igazolványokat és az azt bemutató személyt validálják. A GoodID azonban olyan egyedi azonosítási protokollt használ, ami nem kijátszható, platformfüggetlen, így mind a munkatársaknak mind az intézményeknek és nem utolsósorban az ügyfeleiknek is biztonságos és kényelmes”

– mondja Szabó Tamás, az ID&Trust Kft. alapító-ügyvezetője. Szintén az ügyfelek kényelmét szolgálja, hogy a GoodID-val – amint az néhány nemzetközi és magyar szolgáltatásnál megszokott, mint a Revolut, a GreenGo vagy a MOL Limo –, a felhasználónak nem szükséges valós időben azonosítania magát. Elég, ha a mobilappon keresztül az okmányait feltölti, illetve megadja az adatait, továbbá készít magáról egy videó szelfit, amit az ügyintéző utólag hagy jóvá.

Mi az a digitális irattárca?

A gyors és biztonságos azonosításnak nem csak ügyfélszolgálati helyzetben van létjogosultsága. Felmérések szerint online megkezdett megrendeléseknek akár 40 százaléka is áldozatul esik annak, hogy a felhasználó belefárad, hogy mindazokat az adatokat megadja, amelyeket ilyenkor törvényszerűen be kell gépelnie. A GoodID mobilappban ezeket az adatokat elég egyszer megadni, így minden egyes további azonosításnál újból felhasználhatja azokat, jelentősen növelve az online megrendelések sikerességi rátáját. Integrált megoldás esetében pedig akár teljes mértékben automatizálható is lehet az ügyfél-azonosítás, ami a szolgáltatói oldalon rövidítheti le az adminisztrációt – tette hozzá Szabó Tamás.

A digitális irattárca lehetővé teszi, hogy biztonságosan digitalizáljuk okmányainkat, és azonosítás során a tárcánkból „húzzuk elő”. Európában már működik néhány hasonló app. Az egyik legsikeresebb példa az angol Yoti: az alkalmazás arra a problémára kínál megoldást, hogy Angliában szigorúan veszik azt, hogy csak 18 éven felül vásárolhatnak az emberek alkoholt, akik viszont nem szeretik átadni ehhez az okmányukat. A Yoti-val több mint 12 ezer helyen bizonyíthatják a fiatalok a mobiljuk felmutatásával, hogy elmúltak 18 évesek.

A másik sikersztori a több bank közös fejlesztéseként létrehozott belga itsme: két és fél évvel a bevezetését követően már 1,5 millió belga felhasználó, azaz a munkavállalók 20 százaléka rendelkezik itsme hozzáféréssel, amely lehetővé teszi számukra az online azonosítást, tranzakciók jóváhagyását és dokumentumok elektronikus aláírását.