A Bodyswaps csatlakozott a HTC Vive X katalizátor programjához

A Bodyswaps, a HR szempontból kiemelten fontos, puha készségekre fejlesztő VR tréning vállalat, ma bejelentette, hogy részt vesz a VIVE X projektben, ami a HTC globális, XR (Extended Reality vagy bővített valóság) elterjedését gyorsító programja.

A Bodyswaps ezzel az XR egyik legaktívabb befektetési portfóliójához csatlakozik, amely több mint 100 vállalatot ölel fel a Vive X portfólió keretein belül. A most már VIVE X vállalatként is fémjelezhető Bodyswaps nem csak az alaptőkéjéhez kap így hozzájárulást, de jelentős üzleti támogatásra is számíthat, amellyel valóra válthatja nagyszabású terveit a puha készségeket fejlesztő tréningek forradalmasítása terén.

„A Vive X támogatását és pénzügyi hozzájárulását élvezve azt tervezzük, hogy a megoldásunkat több platformon is elérhetővé tesszük, kibővítjük a puha készség-szimulátorunk jelenleg elérhető kínálatát, és fejleszteni kívánjuk az elemző megoldásainkat is, ezekkel szeretnénk elérni, hogy ügyfeleinknek megfelelő, jellemző magatartási adatokat tudjunk szolgáltatni”

– mondta Christophe Mallet, a BODYSWAPS társalapítója.

“Örömmel mutatjuk be a Bodyswaps-t, az egyik legújabb európai startup céget, amely mostantól a VIVE X támogatását is élvezheti. A legújabb befektetéseinkkel az Enterprise VR-ra helyeztük a fókuszt, és hiszünk abban, hogy a puha készségek fejlesztését szolgáló tréning egy olyan terület, amelyben meglehetősen nagy növekedési potenciál rejlik a jövőt illetően. A Bodyswaps azért tűnt ki számunkra és emeltük ki, mert innovatív és skálázható módon közelíti meg a VR-ban rejlő tanulási lehetőségeket, és ez számos különböző iparág számára érdekes lehet.”

– mondta Dave Haynes, a HTC Vive, Vive X & Developer Ecosystem igazgatója.

A Bodyswaps egy igazi, brit, magával ragadó technológiai sikertörténet, amelyben a társalapítók Julien Denoel és Christophe Mallet az Augmentor névre hallgató, Digital Catapult elnevezésű, magával ragadó technológiai katalizátorként funkcionáló ötletüket valósították meg. A Humanitárius Vezetői Akadémia (Humanitarian Leadership Academy) megbízásából kidolgozott, díjnyertes Safeguarding VR projekt után a Bodyswaps jó úton halad afelé, hogy a VR tréning szektor egyik kiemelt, élen járó úttörője legyen. Az újonnan szerzett tőkeinjekcióval – amely egyrészt a Vive X-től, másrészt az Innovate UK-től érkezett – a Bodyswaps úgy tervezi, hogy egy olyan szolgáltatás típusú szoftverrel jön ki, amely a puha készség tréningeket a távolból vezérelve is jól alkalmazhatóvá teszi.

2020. júniusára várható a Bodyswaps első, teljesen késznek tekinthető, puha készség szimulációs csomagjának megjelenése, amely bárhol és bármikor lehetővé teszi a résztvevők számára az odafigyelés, a kommunikáció és a befogadó menedzseri készségek gyakorlását. Az új platform, a távoli elérésű VR tanulási eszköz, mesterséges intelligencia bevonásával olyan szerepjáték-szituációkat generál, amelyben a résztvevők saját hangjukkal irányíthatnak és válthatnak nézőpontot, visszanézhetik például önmagukat, így tanulhatnak a saját példájukból is. Az eddigi eredmények a felhasználók példátlan elköteleződési szintjét mutatják, valamint jelentős fejlődés fedezhető fel a magabiztosság terén olyan szituációkban, amely a valós életben új ismeretek alkalmazása kapcsán jelentkezik.

A Bodyswaps ezzel csatlakozik az AR/VR úttörőket és vállalkozókat tömörítő prominens csapathoz. A Vive X küldetése, hogy segítse a globális AR/VR ökoszisztéma továbbfejlesztését, inspirálását és növekedését, mindezt startupok pénzügyi és gyakorlati szaktudással történő támogatásával igyekszik elérni. A saját tőkébe történő befektetés mellett, a Vive X szorosan együttműködik a programban résztvevő cégekkel, így operatív is segíti ezeket, beleértve a kereskedelmi megállapodások támogatását is.