A személyes ügyintézéssel járó érintkezések száma csökkent, az online ügyintézés és értékesítés növekedést mutat a kijárási korlátozások bevezetése óta. Most számos új funkciót és egyszerűsítést vezet be online felületein a Telenor, hogy a személyes kontaktussal járó ügyintézést, amely jelenleg potenciális egészségügyi kockázatot jelent, tovább minimalizálhassák ügyfelei.

A kötelező védőfelszerelések viselete és a közösségi távolságtartás szabályai már március eleje óta érvényesek a Telenor üzleteiben mind az ott dolgozók, mind az ügyfelek részére. Elmondható, hogy a látogatók többsége elfogadta ezeket a körülményeket, az üzletek felkeresése összességében mégis egy létrejött kontaktusnak tekinthető, ennek csökkentése pedig közös társadalmi érdek. A személyes ügyintézéssel járó teendők legnagyobb része online felületeken is elvégezhető, békeidőben a gyakorlottabb netfelhasználók élnek is ezzel a lehetőséggel. A mostani fejlesztések célja, hogy ezeket a kényelmes és teljesen biztonságos lehetőségeket azok is magabiztosan tudják használni, akik eddig az ügyintézés hagyományos formáját részesítették előnyben. A fejlesztések kedveznek a kevésbé gyakorlott netezőknek is, hiszen mostantól könnyebben eligazodhatnak a szolgáltató felületein.

Egyszerűsített számlabefizetés: mostantól egymásnak is segíthetnek online a telenorosok

A Telenornál a számlabefizetések legnagyobb hányadát az online kártyás fizetés (mobilalkalmazáson vagy internetes ügyfélszolgálaton keresztül), a banki átutalás és a csoportos beszedés teszi ki, ugyanakkor még sokan a postai csekkes fizetést választják. A most bevezetett egyszerűsített számlabefizetés lényege, hogy a telenor.hu-n már regisztráció nélkül is elvégezhető ez a folyamat, így a Telenor ügyfelei a korábbinál egyszerűbben fizethetik be aktuális számlájukat. A funkcióval akár idősebb rokon vagy ügyintézésben segítségre szoruló, normál esetben a postai csekkes befizetéssel élő ismerős számlái is rendezhetőek, ezzel is tovább csökkentve az befizetéssel járó személyes érintkezések számát.

Trénerek és tréninganyagok a most érkezőknek

Az internetes ügyintézési felület és folyamatok egyszerűsítése mellett a Telenor a legkeresettebb online ügytípusokra fókuszálva többek közt olyan kisvideó-sorozatot készített, amiben lépésről-lépésre megismerhető az adott ügyintézési folyamat leghatékonyabb módja. A tréningvideók azokat segítik, akik a most kialakult helyzet miatt az internetes ügyintézést szeretnék választani.