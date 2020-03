5G hálózat építéséhez szükséges frekvenciát szerzett a Telenor

A Telenor Magyarország Zrt. sikeresen licitált a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által a 700MHz-es, a 2100MHz-es, a 2600MHz-es valamint a 3600MHz-es frekvenciasávok hasznosítását célzó árverési eljáráson, és így az 5G szolgáltatás kereskedelmi bevezetéséhez szükséges új frekvenciasávokhoz jutott.

A mobiltársaság a lehetséges maximumot – 140MHz-et – szerezte meg az 5G frekvencia úttörő sávjának számító 3600MHz-es frekvenciatartományban, ami egyben a legnagyobb kapacitást is jelenti e spektrumban. A vállalat emellett 2x5MHz duplex sávot szerzett a 700MHz-es tartományban. A frekvenciahasználati jogosultság 15+5 évre szól.

„A Telenor Magyarországnál hiszünk abban, hogy az 5G technológia hosszú távon pozitív hatást gyakorol a magyar gazdaság versenyképességére és a magyar társadalom fejlődésére, ezért elkötelezettek vagyunk a legmodernebb technológia bevezetése iránt. A frekvencia-kiosztást sosem a pillanatnyi igények szerint érdemes tervezni, hanem célszerű a jövő igényeihez illeszteni azt. Az NMHH szervezésében egy szakmailag kiválóan előkészített eljáráson vagyunk túl, amely messzemenően figyelembe vette az előttünk álló évtizedben várható műszaki és felhasználói igényeket.”

– mondta el dr. Drozdy Győző, a Telenor Magyarország vállalati ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

2019. július 18-án kezdődött az NMHH frekvencia-értékesítési eljárása, amely célja az ötödik generációs (5G) mobilhálózatok bevezetésére alkalmas frekvenciatartományok értékesítése. A Telenor 3600 MHz-es tartományban megszerzett 140Mhz-e lehetőséget teremt az 5G-ben rejlő lehetőséget kiaknázására, elsősorban a kapacitás növelésében, kisebb cellaméretű 5G hálózat kiépítése révén. A 700MHz-es tartományban megszerzett frekvenciablokk elsősorban a lefedettség növelését, ritkábban lakott területek ellátását segítheti.

2020-ra a Hipernet 4G országos lakossági lefedettsége elérte a 99,5%-ot és mára a technológia folyamatos fejlesztése révén közel olyan kapacitással bír, amit korábban az 5G-nek jósoltak. A közeljövőben a 5G technológia a 4G-vel együttesen szolgálhatja ki a növekvő igényeket, elsősorban a nagy forgalmú helyeken, de – ahogy az már a korábbi technológiaváltások során is megfigyelhető volt – az új technológia fokozatosan fogja átvenni a korábbi műszaki megoldások helyét, biztosítva ezzel a töretlen fejlődést. A Telenor egyre inkább azt tapasztalja, hogy üzleti és lakossági oldalon is megjelenik az igény az 5G-ben rejlő lehetőségek megismerésére, ami egyértelműen előmozdítja a technológia széleskörű elterjedését. E folyamatban a hálózati feltételek biztosítása mellett az is a szolgáltatók szerepe, hogy a technológiai innováció katalizátoraként támogassák az üzleti és a lakossági felhasználókat.

A most megszerzett frekvenciával a Telenor célja, hogy továbbfejlessze magas színvonalú Hipernet-hálózatát és hosszú távon is a megszokott magas minőséget biztosítsa ügyfelei számára.