Erre figyeljen, ha nem akar kiesni az online munkából

A széles körben bevezetett távoktatás és otthoni munkavégzés előre nem kalkulált veszélyek elé állította a hálózatokat.

Sokan az egész napjukat az otthonukban töltik, és a céges valamint az iskolai szoftverek mellett a szabadidejükben nagy felbontású, IPTV alapú műsorokkal vagy videojátékok streamelésével foglalják le magukat. A probléma kettős: egyrészt a család minden tagjának szüksége van a nagy teljesítményű, gyors internet-csatlakozásra, másrészt ez kiberbiztonsági kockázatot is jelent, hiszen a meglévő eszközpark nem feltétlenül ilyen mértékű kihasználtságra lett tervezve. A hálózati kommunikációs gyártó Zyxel összeszedte, milyen megoldással érdemes kezelni a vis maior helyzetet.

WiFi a lakás összes szegletében – ha egy kicsit elvonulnál tanulni vagy dolgozni

A Zyxel Multy X Mesh WiFi azokat a problémákat orvosolja, amelyeket korábban olyan esetekben tapasztalhattunk, amikor például egy padlásszobából szerettünk volna kapcsolódni az internetre, vagy a ház másik végében lett volna szükségünk elérésre. Mivel most sok családban egyszerre mindenki otthon van, ez azt jelenti, hogy a gyerekek is elérhetik a tökéletes teljesítményű kapcsolódást, amikor a szobájukban bekapcsolódnak az online tanórába, vagy akkor, ha a szülő éppen a ház egyéb eldugottabb pontján, távol a konyha és a nappali zajától dolgozik.

Pajzs az opportunista adathalászok és kiberbűnözők ellen

Így azonban nehezebb a szülőknek rajta tartani a szemüket a gyermekeken, és azon, hogy milyen tartalmat böngésznek az interneten. Ez pedig komoly problémát jelent. Mindannyian tudjuk jól, hogy a fiatalok mennyire ki vannak szolgáltatva a különféle fenyegetéseknek és veszélyeknek, amelyek akaratukon kívül is elérhetik őket az online világban. Az AiShield segítségével a szülők menedzselhetik az egyes családtagjaik, vagy a teljes család profilját. Szükség esetén teljes mértékben blokkolhatják a hozzáférést bizonyos weboldalakhoz és alkalmazásokhoz. Erre időkorlátot is be lehet állítani, így azt is megakadályozhatjuk, hogy túl sok időt töltsenek a képernyő előtt. A hozzáférést szükség esetén azonnal is blokkolhatjuk – majd később ugyanilyen gyorsan vissza is állíthatjuk. Mindemellett az AiShield intelligens, mesterséges intelligencia által vezérelt védelmet nyújt a különféle rosszindulatú kártevők, vírusok, zsarolóvírusok és adathalász kísérletek ellen is. Ez vonatkozik még az otthoni WiFi-hez csatlakoztatott egyéb eszközeinkre is, mint például hangvezérléses hangszórók, okostévék vagy riasztó berendezések.

Legyen egyértelmű, hogy otthon is a felnőttek irányítanak

A szülők számára azonban a legfontosabb előnyt az jelenti, hogy átvehetik az irányítást afelett, hogy a gyermekeik milyen tartalmat érhetnek el, bármilyen online tevékenységről is legyen szó. A Multy X használók egyszerűen letölthetik okostelefonjukra az AiShield alkalmazást, és bárhonnan menedzselhetik és módosíthatják a hozzáféréseket. „Az AiShield a szülők az otthon minden szegletében biztosíthatják a családtagok részére az internet-kapcsolódást, és közben arról is gondoskodhatnak, hogy megvédjék őket az online világ rejtett veszélyeitől.” – mondta Treso Tamás, a Zyxel magyarországi vezetője.

„Az éves licencben elérhető szolgáltatás segít kiaknázni a Multy X összes előnyét, és a felhő alapú intelligens hálózatokkal megőrizni gyermekeink és családtagjaink biztonságát az internet rejtett veszélyeitől. Az irányítás adta megnyugtató érzésről nem is beszélve.”

– tette hozzá Treso Tamás.