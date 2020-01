„Már évek óta létezik megbízható, kényelmes és biztonságos megoldás arra, hogy egy szerződést vagy bármilyen egyéb dokumentumot aláírjunk a virtuális térben toll és papír nélkül, elektronikusan. Ez azt jelenti, hogy rendelkezünk digitális identitással, amely képessé tesz minket arra, hogy elektronikusan hitelesítsünk dokumentumokat jogilag az unió minden tagországában elfogadott módon. Mégis, miközben digitális identitásunk lehetőséget biztosít arra, hogy a virtuális világban aláírjunk, addig személyazonosságunk igazolására ma a leginkább bevett módszer, ha személyi igazolványt, vezetői engedélyt vagy útlevelet hordunk magunkkal. Vagyis legféltettebb személyes adatainkat legtöbben egy nem túlságosan védett pénztárcában tároljuk. Ez nem a legkényelmesebb és nem is túl biztonságos megoldás, amely az okoseszközök és mesterséges intelligencia korában már-már idejét múltnak is tűnhet. Technológiai oldalról pedig ma már nincs annak akadálya, hogy kihasználva a megbízható és kipróbált titkosítási és e-aláíró megoldásokat egy olyan digitális identitástárcát hozzunk létre, amely az okostelefonunkba zárva képes lehet kiváltani a papír- vagy plasztikalapú személyes dokumentumokat.”

– mondta el Somkuti András, a Docler Csoport elnöke, az e-aláírásokra és webes biztonsági hitelesítésre specializálódott NETLOCK ügyvezetője, aki a pénzügyi területen elindult – fintech cégek, PSD2 – változásokhoz mérhető robbanásra számít 2020-ban ezen a téren is.

Ha fizetni tudunk a telefonunkba zárt bankkártyákkal, akkor miért ne igazolhatnánk személyazonosságunkat is hasonló módon?

A digitális identitástárca egyszerűbbé, kényelmesebbé tenné az életünket, miközben módot adna személyes adataink sokkal magasabb szintű védelmére és kontrolljára is. Hiszen ami egy papíron vagy plasztikkártyán kap helyet, nagyon nehezen kontrollálható és védhető. A NETLOCK digitális identitástárcával biztonságosan igazolhatnánk személyazonosságunkat a virtuális és a valóságos világban is:

A virtuális világban minden olyan tranzakció elvégzésére képessé tehet minket az interneten keresztül is, amelyhez eddig személyes megjelenésre, tollal, papíron történő aláírásra és/vagy a pénztárcánkban tárolt személyazonosító okmányaink bemutatására volt szükségünk.

A fizikai valóságban pedig módot adna arra, hogy akár egy okostelefonon keresztül is igazoljuk magunkat igazolványaink, útlevelünk vagy akár más okmányaink jogilag hiteles, digitális másolatának elérésével.

Valódi kontroll az adataink felett: személyes GDPR

Sokkal többről van szó annál, hogy ne kelljen ügyfélszolgálatra járni vagy pénztárcát magunkkal vinni. Az okostelefonba zárt digitális identitástárca lehetővé teszi mindezt, de emellett arra is módot ad, hogy mindig csak a kellő információt, az adott célhoz szükséges módon és mélységig osszuk meg a másik féllel. Azaz, ha csak a nevemet kell igazolni ne kelljen személyi igazolvány számomat vagy születési adataimat is megosztani. Sőt arra is képessé tesz, hogy személyazonosságunk igazolása után hivatalosan elkötelezzük magunkat, szerződjünk, jogilag hiteles módon aláírjunk vagy fizessünk. „Úgy is elképzelhető mindez, mint egy privát széf az IT-felhőben, amit senki más nem tud megnyitni csak az identitás birtokosa. Egy széf, amelyre egy digitális vasember vigyáz, a páncél mögött pedig mi magunk vagyunk. A kis vasember pedig csak nekünk fogad szót, nekünk engedelmeskedik, tőlünk fogad el parancsot, ha pedig utasítjuk, akkor elküldi a kért információt – személyes adatot, diplomát, gépjármű-dokumentumokat, vagy aláírásunkat – az okostelefonunkra akár egy rendőr, esetleg egy okmányiroda munkatársa számára, vagy éppen egy adásvételi szerződéshez, ha autót vásárolunk” – összegezte az ügyvezető.

Ilyen a digitális identitástárca

A digitális identitástárca gyakorlatilag minden, eddig az okmányainkon (személyazonosító igazolványon, útlevélen, forgalmi engedélyen, TB- és adókártyán, diplomán vagy egészségügyi kartonjainkon) lévő adatainkat, képes lehet a digitális világba zárva védeni és tárolni a hagyományos okmányok helyett vagy mellett. Mindezt kriptográfiai kódokkal és jelszavakkal védve úgy, hogy kizárólag a tulajdonos által birtokolt azonosítóval lehet elérni, majd az adott adatot a tulajdonos személyéhez kötni. A tárca kiváltását pedig jogilag kontrollált és államilag felügyelt módon, kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező hitelesítési szolgáltató vállalat végezheti.

A NETLOCK szakemberei jelenleg azon dolgoznak, hogy az okostelefonon elérhető digitális identitástárca prototípusát idén bemutassák a piacnak, és elérhetővé tegyék elsők között a magyar felhasználóknak.