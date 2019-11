Tizenhárom város iskoláiban különleges program indul november 6-án: fiatalok segítenek idősebbeknek eligazodni a digitális világban, méghozzá iskolai közösségi szolgálat keretében.

A „Legyélteis! MOST generációs” programmal a Magyar Telekom célja, hogy korosztálytól függetlenül bárki számára elérhetővé váljanak a digitalizáció nyújtotta lehetőségek, a hozzáférés biztosításán túl a digitális kompetenciák fejlesztése által is.

Wifi, skype, instagram, vlog – az idősebb korosztály gyakran rácsodálkozik ezekre a kifejezésekre, azonban van egy olyan generáció, amely számára ez a közeg olyan magától érthetődő, mint a levegő. A Legyélteis! MOST generációs kezdeményezésben részt vevő diákok közös foglalkozások során mutatják és tanítják meg nagyszüleink korosztályának azt, hogy milyen korlátlan lehetőséget jelenthetnek számukra is a digitalizáció.

Az idén tavasszal megvalósított budapesti próbaidőszakot követően a program 2019. november 6-án országossá nő, 13 város (Budapest, Veszprém, Várpalota, Miskolc, Kazincbarcika, Ózd, Szeged, Kecskemét, Pécs, Szombathely, Győr, Sárvár, Debrecen) iskoláira kiterjesztve. A program célja, hogy segítse az idősebb generációt a digitális világban való eligazodásban, ugyanakkor érdekes és hasznos feladatot kínáljon a középiskolások közösségi szolgálatára. Valóban fontos, hogy az idősebbek is megértsék a technológia életükre gyakorolt pozitív hatását és éljenek is vele, hogy ezáltal könnyebbé, élvezetesebbé váljanak mindennapjaik. A legtöbbjüknek ehhez támogatásra és útmutatásra van szüksége, melyet a program keretében éppen attól a korosztálytól kaphatnak meg, akik beleszülettek a digitális közegbe és szívesen fordítják hasznos tevékenységre idejüket. A foglalkozásokon a fiatalok is tanulhatnak az idősebbektől, együttműködésük meghatározó lehet személyiségfejlődésükre, részvételükkel fejleszthetik a kritikus gondolkodást, komplex problémamegoldást, a kreativitást, és a kommunikációs készségeiket is.

„A Legyélteis! MOST generációs kezdeményezés olyan lehetőséggel bővíti a diákok számára nyújtott önkéntes tevékenységek körét, amely számukra alacsony belépésű küszöböt jelent, mégis nagy társadalmi hasznossággal bír és valódi sikerélményt nyújthat”

– mondta a program kapcsán Kutas István, a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója.

A foglalkozásokat az iskolák bevonásával, jellemzően iskolai környezetben szervezik a programba bevont nonprofit partnerek, akik gondoskodnak a lebonyolításáról, kapcsolattartásról, valamint az iskolai közösségi szolgálatban teljesített órák igazolásáról. A Magyar Telekom és a Hintalovon Alapítvány együttműködésének keretében a nonprofit partnerek gyermekvédelmi oktatásban részesülnek, illetve a vállalat gyermekvédelmi e-learning oktató anyagot biztosít a programban résztvevő diákoknak, felnőtteknek. Emellett a kezdeményezésbe bevont pedagógusok számára akkreditált képzéshez való hozzáférés is biztosított, a pedagógusok 3 foglalkozás megszervezése után 30 kreditpontot érő e-learning tanfolyamon való részvételre kapnak lehetőséget.

A program kapcsán készült kisvideó megtekinthető itt: