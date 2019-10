A Fujitsu legújabb szervergenerációja a digitalizáció szolgálatában

A Fujitsu ma bemutatta legújabb mainframe számítástechnikai innovációját: az eddiginél magasabb szintű nyitottságot és integrációs képességet nyújtó, új, jövőbiztos Fujitsu BS2000 SE710 és SE310 szerverinfrastruktúrákat.

A fejlett infrastruktúráknak köszönhetően a mainframe-rendszerek továbbra is hatékony, biztonságos és megbízható platformként támogathatják a digitális átalakulást, olyan új funkciókkal, amelyek még alkalmasabbá teszik őket a rugalmas, hibrid számítástechnikai környezetek kiszolgálására.

A legújabb SE szervergeneráció1 fejlesztései nagyobb rendszerteljesítmény elérését teszik lehetővé a Fujitsu BS2000 szerver és a perifériák számára, fontos új testre szabási szolgáltatásokat kínálnak, és kiterjesztik a Fujitsu BS2000 SE családra jellemző nyitottság és egyszerű integráció alapkoncepcióját.

A mainframe számítástechnika fontos szerepet játszik a hibrid informatikában és a digitális átalakulásban

Sok szervezetnél továbbra is mainframe technológia az adatközpont lelke, ez szolgálja ki a nagy teljesítményt, biztonságot és megbízhatóságot igénylő kritikus (mission critical) alkalmazásokat. Rendkívüli rugalmasságuk folytán a BS2000 SE710 és SE310 infrastruktúrák ideálisan beilleszthetők a hibrid mainframe architektúrákba, és támogatják a legmodernebb technológiákat (felhő, edge számítástechnika, MI, blokklánc, adatkezelés, DevOps, adatközponti felügyelet és automatizáció) hasznosító, innovatív digitális átalakulási projektek megvalósítását.

A Fujitsu további befektetésekkel garantálja a karrierkilátásokat és a szakértelem rendelkezésre állását a mainframe piacon

A BS2000 hibrid IT-környezetekben betöltött jövőbeni szerepének megszilárdítására indított széles körű programja keretében a Fujitsu további befektetéseket hajt végre a Fujitsu Academy közép-európai oktatási kezdeményezései terén. A Fujitsu mainframe üzletága, az Enterprise Platform Services termékeire összpontosító, folyamatban lévő programok minden szinten sikeresen fejlesztik az IT-szakemberek BS2000-készségeit. Ezzel gondoskodnak arról, hogy egyrészt a jövőben is rendelkezésre álljon a szükséges szakértelem, másrészt pedig továbbra is értékes karrierlehetőségek nyíljanak a szakemberek számára a mainframe infrastruktúrák és az adatközponti technológiák szegmensében.

„A technológia világának folyamatos változására reagálva olyan fejlesztéseket vezetünk be a BS2000 SE kínálatban, amelyek révén a mainframe rendszerek a jövő adatközpontjaiban is fontos szerepet tölthetnek be. Kivételes nyitottságuk és integrációs képességeik egyedülállóan alkalmassá teszik BS2000 rendszereinket a hibrid környezetek támogatására és kiterjesztésére. Az új BS2000 SE310 és SE710 infrastruktúrák mellett a mainframe szakemberek következő generációjának felkészítését szolgáló Fujitsu Academy-kurzusok is bizonyítják, hogy hosszú távon is kiemelt szerepet szánunk az adatközponti mainframe-technológiának a digitális átalakulásban”

– nyilatkozta dr. Rolf Strotmann, a Fujitsu Enterprise Platform Services kelet-közép-európai vezetője.

„A Fujitsu régi, elégedett ügyfeleként több mint 30 éves tapasztalattal a hátunk mögött igazoljuk a BS2000 rendszerek kivételes hatékonyságát és tökéletes megbízhatóságát. A BS2000 mainframe-ek biztosítják az általunk elvárt stabilitást, információ- és adatbiztonságot, és nagy kapacitáskihasználtság mellett is magas szintű hatékonysággal működnek. Ezért 2019 nyarán az első között döntöttünk két új Fujitsu BS2000 SE710 szerver megvásárlása mellett”

– tette hozzá Jochen Brünger, a Continentale Krankenversicherung AG vezető német magán egészségbiztosító IT-vezetője.

Megnövelt teljesítmény, ergonómiai fejlesztések és praktikus új szolgáltatások

A BS2000 SE infrastruktúra innovációi közül említést érdemel a feldolgozási teljesítmény modelltől függően 10 és 20% közötti növekedése, a 16 Gbit/s Fibre Channel (FC) adatátviteli sebesség a perifériák csatlakozásánál, valamint a szabványos adatközponti 2 méteres (42U) rackek átalakítása, amelynek köszönhetően nagyobb hely marad a racken az SE kiegészítő komponenseinek. A BS2000 SE310 és SE710 rendszerhez egyaránt integrálhatók alkalmazásegységek, perifériák és hálózati infrastruktúrakomponensek. Napjaink legújabb alkalmazásai futhatnak a BS2000 SE mainframe rendszeren, de fogadhatják is annak adatait, majd megoszthatják az adatokat a kipróbált ügyféloldali mainframe szoftverekkel.

A Fujitsu praktikus, új testre szabási szolgáltatásaival több BS200 SE egység csatlakoztatható rugalmasan, redundánsan egymáshoz és az ügyfelek kiterjesztett hálózataihoz. A maximális megtérülés érdekében az optimális ügyfélspecifikus hálózati kapcsolatok közös kialakításához is nyújtunk testre szabási lehetőséget. Összeszerelést, kábelezést, gyári előkonfigurálást is vállalunk, és opcionálisan az ügyfél működési környezetében való telepítést is felügyeljük.

A BS2000SE szoftverének 6.3-as verziója optimális üzemeltetést, monitorozást és adminisztrációt biztosít, mérsékli a TCO-t és fokozza a megbízhatóságot. Az erőforrások ügyfélalkalmazások közötti gyors átrendezését is lehetővé teszi. Az új BS2000 System Health Check szolgáltatás proaktívan észleli a hiányosságokat, sérülékenységeket, és javaslatot tesz a kijavításukra, hozzájárulva ezzel a teljesítmény és a megbízhatóság legmagasabb szintjének eléréséhez. A BS2000 SE310 és SE710 Management Unit tartalmazza a monitorozást, az üzemeltetést és az adminisztrációt támogató SE Manager böngészőalapú, egységes adminisztrációs felületet.

A két új infrastruktúrával egyidejűleg a Fujitsu az új openUTM V7.0 köztesszoftver 2019. novemberi bevezetéséről is beszámolt. Az új szoftver HTTP protokollhozzáféréssel javítja a csatlakozási képességet.

Ár és piaci bevezetés

Az új BS2000SE rendszerek 2019 októberétől vásárolhatók meg, konfigurációtól függő áron.