Civil Tech Hub – digitalizáció a jó ügyek szolgálatában

Hogyan könnyítik meg a felhős alkalmazások a jó ügyekért dolgozó civil szervezetek munkáját? Hogyan tehetnek a civilek többet a céljaikért az okos alkalmazásokkal? Miként pörgethető fel az adománygyűjtés? Mitől lehet 21. századi egy civil szervezet? Ezekre a kérdésekre is választ ad a civilek digitalizációjának elősegítése, hatékonyságuk javítása érdekében indult tréningsorozat a Microsoft támogatásával létrejött Civil Tech Hub-ban. A képzés-sorozat nyitó rendezvényén a felhőmegoldásokkal és azok rugalmasságával 12 jó ügyekért dolgozó civil szervezet képviselője ismerkedhetett meg.

A fontos társadalmi célokért dolgozó civil szervezetek is hozzáférhetnek a hatékonyságukat segítő új technológiákhoz, ám ehhez a technológia mellett tudásra és inspirációra is szükség van. Ezért kezdődött kifejezetten a civil szervezetek munkatársaira szabott irodai hatékonyság képzéssorozat a Microsoft közreműködésével a Civil Tech Hub keretein belül. Az első képzési nap témáját a felhőszolgáltatások biztosította lehetőségek és gyakorlati tanácsok adták, a képzés teltház mellett zajlott. A Civil Tech Hub létrejöttét, valamint a képzés-sorozatot is a Microsoft Magyarország támogatta.

Miért jobb, ha a felhőből levelezünk, s ott tároljuk a közös dokumentumokat? Hogyan dolgozhatnak egyszerre többen ugyanazon az anyagon, számítógépről táblagépről vagy akár okostelefonról? Az Office 365-tel és a felhő alapú megoldásokkal ismerkedtek meg a civil szervezetek az első képzési napon. Megtudhatták azt, milyen szempontok szerint választhatják ki a szervezetükhöz legjobban illeszkedő csomagot, hogyan tehetnek különbséget az egyes liszenszek között és hogyan kezdhetik el a hatékony csapatmunkát. Olyan mindennapi dolgokkal is megismerkedhettek, mint a felhasználók hozzáadása és a különféle jogosultságok beállítása. A tréninget a KingSol, a Microsoft kiemelt partnere tartotta.

A Civil Tech Hub a szeptemberi képzési napot követően az év végéig havonta ad otthont ezeknek a képzéseknek, amelyekhez a Microsoft Magyarország szoftvereket, technológiát és szakmai támogatást nyújt. A munkafolyamat-orientált képzés olyan civileket érintő területekre is kiterjed, mint az önkéntesmenedzsment vagy az adománykezelés. A képzés fontos eleme a mobil munkavégzés és a hatékony csapatmunka, a tervezés és szervezés digitális megoldásai, valamint a projekt menedzsment.