A QR-kód teljesen megváltoztatja a mobilos és az online fizetést

Mit jelent ez a digitális pénzügyi szolgáltatások piacán? Milyen új mobilos és online fizetési megoldások várhatók?

Az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértőinek elemzéséből kiderül: a QR-kód leggyorsabban az online fizetésben fog teret nyerni, de ott is versenyképes lesz, ahol még készpénzt használnak, vagy nem akarnak kártyás fizetést alkalmazni.

A következő hónapokban jelentősen megváltozik a digitális pénzügyi szolgáltatások piaca az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvének, a PSD2-nek, illetve a 2020-tól bevezetett Azonnali Fizetési Rendszernek köszönhetően. Többek között módosulnak a bolti és online bankkártyás fizetések szabályai, és megjelenik számos új mobilos, valamint online fizetési megoldás.

Ilyen innovatív megoldás a QR-kódos fizetés is, amely olcsó és biztonságos alternatívája lehet a készpénznek és a bankkártyának. Július végén meg is jelent a Magyar Nemzeti Bank QR-kód sztenderdjéről szóló ajánlása, amelynek köszönhetően egy QR-kóddal is lehet majd az azonnali fizetési rendszerre épülő tranzakciókat indítani, és a sztenderd révén az új rendszerre épülő fizetési megoldások egymással átjárhatók lesznek.

Miért hasznos a vásárlók és a kereskedők számára, hogy egyre több fizetési mód áll rendelkezésre?

„A pénzforgalmi szolgáltatók számára egyre nagyobb a verseny az általuk kínált fizetési megoldás felhasználásáért az értékesítés helyén, az üzletben vagy éppen az interneten”

– indokol Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója. A magyar tulajdonú cég tavaly kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, idén pedig BlockBenPay nevű innovatív fizetési megoldása bekerült a 2019-es FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé.

Krocsek Attila szerint a szolgáltatók közötti verseny eredménye, hogy a fizetéshez egyre kevesebb eszköz lesz szükséges, a folyamat gyorsul, mert csökken a fizetésben részt vevő köztes kiszolgálók száma, olcsóbb lehet, mert alacsonyabbak lesznek a fizetendő jutalékok, ráadásul a kiskereskedőknek lehetőségük nyílhat új módon is megszólítani a vásárlókat – például közösséget építeni, exkluzív kedvezményekkel.

De lehet-e a Magyarországon az elektronikus fizetési módok közül a legnépszerűbb érintéses bankkártyás fizetés konkurenciája egy QR-kódos megoldás?

„A kártyás fizetésnél több közbeeső szereplő is van, akik valamilyen díjért cserébe szolgáltatnak. A valós számlán történő elszámolás csak késve, akár több nap után történik. A bankkártyát a vásárlónak magával kell vinnie, de legalábbis meg kell vennie a szolgáltatást banktól és be kell regisztrálni a telefonos fizetéshez. Az a szolgáltató lesz versenyképes, amelyik ezekben a paraméterekben jobb, olcsóbb, innovatívabb tud lenni”

– vallja Szabolcsi András, a BlockBen informatikai igazgatója. Szerinte néhány éven belül elképzelhető, hogy elég lesz egy hirdetésből lefotózni egy QR-kódot és azon keresztül fizetni, hogy megrendelhesse a felhasználó a terméket, anélkül, hogy be kellett volna regisztrálnia az adott oldalra. Így adatait sem szerezhetik meg illetéktelenek.

Nem véletlen tehát, hogy egyre több banki szereplő, közműszolgáltató és fintech cég is érdeklődik a QR-kódos megoldások iránt. Szabolcsi András úgy véli, a QR-kód az online fizetésben fog leggyorsabban teret nyerni, de azokon a helyeken is versenyképes lesz, ahol jelenleg készpénzt használnak még, vagy kisebb szolgáltatói helyeken, ahol nem akarnak kártyás fizetési megoldást használni.