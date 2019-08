Nem kell leállítani a céget a szabadság alatt! Itt a megoldás!

Rosszabb esetben egy fontos szerződés megkötése csúszhat, egy ajánlat beadási, hiánypótlási határideje nem tartható, vagy egy teljesítésigazolás aláírása állíthat meg pénzügyi folyamatokat.

„Talán nincs is olyan hazai kis- és középvállalat, ahol legalább egyszer ne okozott volna már valamilyen fennakadást, hogy nem volt elérhető a cégvezető, az aláíró. A nagyobb vállalatok esetében inkább a több aláírást igénylő dokumentumok kezelése és továbbítása kapcsán jelenik meg a probléma, ha az iratokat papíron és nem digitálisan kezelik. A nyár ilyen szempontból mindig a legkritikusabb a szabadságok miatt”

– mondta el Somkuti András a Docler Csoport elnöke, az e-aláírás-specialista NETLOCK ügyvezetője.

Üzleti e-aláírás egy nyári koktél áráért

A problémára régóta létezik költségkímélő megoldás. Elektronikus aláírással az üzleti iratok halaszthatatlan hitelesítése, aláírása a vezető szabadsága idején is biztosított lehet. Az új generációs e-aláírás-megoldásoknak köszönhetően a cégvezető néhány kattintással, számítógépen vagy akár egy okoseszközön is aláírhatja a cég jövőjét, működését befolyásoló dokumentumokat. Még akkor is, ha éppen a tengerparton pihen vagy éppen egy reptéri váróban ül. Mindez nem utópia és egyáltalán nem luxus. Az e-aláírások új generációjának használata ráadásul nemcsak kényelmes és egyszerű, hanem költségkímélő is. A NETLOCK-nál havi két-három ezer forintért aktíválható az e-aláírás szolgáltatás, melynek használatához sem chipkártyára, sem számítógéphez csatlakoztatott kártya-olvasóra nincs szükség.

Az e-aláírások ezen új generációja felhőalapú szolgáltatásként érhető el, azaz számítógépen, okostelefonon és tableten egyaránt használható operációs rendszertől függetlenül. A folyamat mindeközben rendkívül biztonságos. Az e-aláírás igénylése egyszerű és a vezető személyes megjelenésére sincs szükség hozzá.

„Az új generációs e-aláírás-szolgáltatás gyorsasága és biztonsága révén egyre népszerűbb a kis- és középvállalatok körében. A felhasználó belép az aláíró rendszerbe egy weboldalon, és PIN-kódjának megadása után e-aláírhat bármilyen dokumentumot néhány kattintással. Az elektronikusan aláírt állomány éppen olyan joghiteles, mintha az irodában, tintával írta volna alá a cégvezető a kinyomtatott példányt”

– foglalta össze Somkuti András.

Átlagosan 8-9 napot gyorsulhat az ügymenet

Az e-aláírások nem pusztán nyári áthidaló megoldást nyújtanak. Alkalmazásukkal például jelentősen lerövidíthetők – a jellemzően vezetői engedélyeztetést igénylő – folyamatok. Azaz a cég összességében hatékonyabban működhet. Ezt a nemzetközi tapasztalatokon alapuló statisztikák is bizonyítják, melyek szerint egy papíralapú dokumentum aláírók közti „köröztetése” átlagosan 8-9 napot vesz igénybe, míg e-aláírást használva a teljes folyamat akár néhány órára rövidülhet. Szerződések, munkaügyi dokumentumok (pl. az M30-as nyomtatvány) teljesítési igazolások, számlák, ajánlati dokumentumok vagy éppen fuvarlevelek kerülhetnek át a technológia segítségével a virtuális térbe.