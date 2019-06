A digitalizáció nem lehet csak a diplomások kiváltsága

A 15 termékből álló alkotópedagógiai csomag az első olyan kézzelfogható komplex termék, ami a szakképzés digitális megújulását támogatja.

A tanári kézikönyvet, munkafüzeteket, digitális segédanyagokat és alapanyagokat is tartalmazó egységcsomagok az egyéni kreativitást, a csoportos együttműködést és a technológiai készségek átadását egyaránt biztosítják, azzal a céllal, hogy a jövő munkavállalóit versenyképessé tegye. A Makerspace fő küldetésének a műszaki pályaorientációt és a hazai szakképzés digitalizációját tűzte ki, üzletileg pedig nem titkolt szándékuk, hogy újabb magyar szereplőként vegyék ki részüket a nemzetközi EdTech-boomból.

A Makerspace.hu csapata több mint 5 éve, itthon elsőként nyitott olyan digitális közösségi alkotóműhelyt – közkeletű nevén makerspace-t – ahol a 21. századi alkotói folyamatokkal játszva ismerkedhetnek a felhasználók. Ma már több mint 5,000, a hagyományos barkácseszközök mellett 3D nyomtatót, lézervágót, programozható robotkarokat, valamint különböző modulárisan felépíthető mikroelektronikai elemeket (szenzorokat, motorokat, vezérlő egységeket) kínáló műhely van világszerte. Ezek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és több állam digitális oktatási stratégiájának szerves részét képezik.

Ezek a digitális közösségi alkotóműhelyek (DKA) ugyanis nemcsak a kreativitás megélésére, vagy valamiféle konstruktív kikapcsolódásra jók.

„Az ezekben a műhelyekben szocializálódó fiataloknak már nem kell külön elmagyarázni, hogy fenyegetés vagy lehetőség-e a robotika, hogy mi az az Ipar 4.0, hogyan bánjanak a mesterséges intelligenciával és hogy veheti ki a részét ebből a folyamatból az ember”

– érzékeltette Fuchs Péter, a Makerspace.hu vezető fejlesztője a műhelyek kínálta távlati előnyöket.

Ezt felismerve tudatosan a tananyag-fejlesztésre kezdtek koncentrálni, és létrehozták azt a 15 részből álló tananyag családot, melyet a DOKK konferencián mutattak be először a szakmai nagyközönségnek. A csomagok közös jellemzője, hogy valamilyen, diákok által alakítható kerettörténet köré épülnek (Okos város, Zöld mérnökök, Szuperhősök, Időutazás, Világ kultúrái stb…), a diákok pedig ebbe belehelyezkedve sajátítják el a 3D nyomtatás, lézervágás, CNC esztergálás, elektronika és robotika alapjait. A 15 tananyag többéves folyamatos fejlesztés eredménye, ezeket az aztán saját szakköreiken és táboraikban tesztelték és finomították.

Az alkotók a komplex tantervi csomagokat 16 db 2 órás blokkba szervezték, figyelmet fordítva az érdeklődés folyamatos fenntartására és a különböző felkészültségű és képességű diákok differenciálására. Az egyelőre angol és magyar nyelven elérhető csomagok tartalmazzák a rendkívül részletes tanári kézikönyvet, az oktatási segédanyagokat, diák munkafüzeteket és a megvalósításhoz szükséges alapanyagokat is. Természetesen a csomagnak része az oktatók képzése és a terméktámogatás is. A társaság állami és magán oktatási intézmények megrendeléseire egyaránt számít itthon és külföldön is. Mivel a pedagógiailag megalapozott maker tananyagok piaca még meglehetősen fejletlen, a piaci potenciál alapján több ezer csomag értékesítése sem lehetetlen.

„A Szakképzés 4.0 és a Digitális Oktatási Stratégia megteremtették a hátterét annak, hogy ilyen tananyagok akár tanórákon, akár tanórákon kívüli foglalkozásokon konkrét képzési vagy pályaorientációs céllal bekerüljenek a hazai oktatásba. A tananyag-csomagok az első pillanattól fogva nemzetközi piaci szemlélettel és minőségben készültek. Az EdTech és azon belül a maker piac hatalmas, mindenki tudja, hogy a jövő munkaerőpiaca jelentősen meg fog változni és bármilyen nehéz is, az oktatást ehhez kell igazítani, lehetőleg minél gyorsabban.”

– mondta Major Gábor, a Makerspace.hu ügyvezetője, aki az IVSZ főtitkári pozíciójából érkezett a magyar tulajdonú vállalkozás élére.

A bemutatón a cég nemzetközi tanácsadói csapatából részt vett Brian Baptista is, aki korábban a LEGO Education európai igazgatója volt, jelenleg pedig Copublica nevű cégével nagy állami és globális oktatási projekteket fejleszt.

„3-4 éve figyelem a magyar digitális oktatási piacot, aminek a Digitális Oktatási Stratégia komoly lökést adott, jó pár, nemzetközi piacon is versenyképes termék született a közelmúltban – a ma bejelentett termékcsomag is kétségkívül ilyen. Az Ipar 4.0 akkor lesz átok helyett áldás, ha a jövő szakemberei, a tervezőmérnököktől a gépkezelőkig, ugyanúgy ismerik a legújabb digitális fejlesztéseket, a működési elveket, a rendelkezésükre álló eszközöket, és azok egymás közötti kommunikációját, ahogy például a szoftverfejlesztők a programnyelveket”

– mondta Brian Baptista.