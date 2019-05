A SPAR sem szeretne kimaradni a buliból, úgyhogy már tőlük is lehet online vásárolni

A több mint 960 millió forintos fejlesztés az év végéig csaknem száz újabb munkahelyet teremt.

„A SPAR magyarországi sikertörténetének újabb mérföldkövéhez érkeztünk. Komoly csapatmunkával, évek óta dolgoztunk azon, hogy megvalósuljon az egyik legfontosabb beruházásunk: a SPAR online shop, azaz az internetes áruházunk. Több SuperShop-kártyabirtokos bevonásával és hat járművel sikeresen teszteltük új szolgáltatásunkat Budapesten az utóbbi hetekben, s május 6-tól pedig hivatalosan is megkezdődött a működés”

– mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Az elmúlt években az online kereskedelem világszerte és hazánkban is egyedülálló módon növekedett, amely indokolttá tette a SPAR online shopjának beindítását. A SPAR egy olyan prémium szolgáltatást kíván nyújtani, amely a vevők széles rétegét, azon belül pedig elsősorban a 25-49 éves vásárlói korosztályt célozza meg, akiknek a sűrű napi elfoglaltságuk gyakran nem teszi lehetővé, hogy személyesen felkeressenek egy üzletet, a webshopos vásárlással viszont időt és energiát takarítanak meg.

A SPAR rugalmas kiszolgálást kínál az interneten: heti hat napon keresztül, hétfőtől péntekig 8 órától 22 óráig, szombaton 8 órától 18 óráig kétórás idősávokban rendelhetnek a vásárlók. A hét idősáv valamelyikében igényelt kiszállításért 499-999 forintot kell fizetni, a személyes, úgynevezett Drive-In–átvétel 150 forint költséggel jár, míg 25.000 forint feletti rendelés esetén a szolgáltatás ingyenes. A Drive-In átvevőhelyek a kiszállításban résztvevő üzletekben: a pesterzsébeti, a diósdi és a szentendrei INTERSPAR hipermarketekben találhatóak, ahol a vásárlók az áruházakon kívül, az autójukban ülve, személyesen vehetik át a megrendelt termékeket.

A hatékony, gyors és pontos munkavégzést az elérhető legkorszerűbb logisztikai és informatikai rendszer biztosítja. A komissiózást, az áruk megadott megrendelések szerinti összeválogatását és környezetbarát papírtáskákba helyezését szakképzett munkatársak végzik az üzletekben. Az alkalmazott technológiának köszönhetően egyidejűleg négy rendelés összeállítására is lehetőség nyílik, amelynek során termékfotók segítik a munkatársakat. A kiszállításig elkülönített tárolási és hűtési lánc szavatolja a termékek minőségének megőrzését. A jó áttekinthetőség és nyomon követhetőség, a szigorú higiéniai előírásoknak való megfelelés a folyamat teljes egészére igaz.

A SPAR online shop házhoz rendelhető széles kínálatában minden termék szerepel, ami egy hipermarketben is, s azonos árakon szerezhető be a mintegy 18.000 árucikk. A szolgáltatás bármilyen platformon elérhető, éppúgy fut okostelefonokon, tableten, mint asztali számítógépeken. A webáruházban bankkártyával lehet fizetni. Az online shop dedikált telefonos és online ügyfélszolgálattal is rendelkezik, amely a kiszállítási időablakokhoz igazodva érhető el a vásárlók számára.

A SPAR 20 darab – jellegzetes „SPAR pirosba” öltöztetett – Peugeot Boxer típusú kisteherautóból álló saját flottát állított fel, a teherautók teljes raktere egyaránt kiválóan alkalmas a hűtésre és a fagyasztásra. A mirelit termékeket például egy speciális akkus hűtő segítségével egészen a vásárló ajtajáig tudják a kellő hőmérsékleten tartani. A kiszállítást jelenleg 45 sofőr végzi, a munkájukat 6 vevőszolgálatos és 33 komissiózó munkatárs segíti, a központban 14 kolléga szervezi és irányítja a munkát. A fejlesztés összességében 98 munkahelyet teremt.

A beruházásra, a házhoz szállítói rendszer teljes kialakítására a SPAR 960 millió forintot fordított. A SPAR úgy tervezi, hogy a SPAR online shop éves forgalma a kezdeti időkben egy INTERSPAR áruház forgalmával lesz egyenértékű, miközben egy átlagos vásárlói kosár tartalma 15.000 forint körül alakul. A SPAR a jövőben még szélesebb körben szeretné elérhetővé tenni ezt a szolgáltatását, s célja, hogy idővel minél több települést vonjon be a házhoz szállítás lehetőségébe.

A kiszállítási szolgáltatásba bevont települések listája ITT érhető el

A szolgáltatás internetes oldala a következő linken érhető el: www.spar.hu/onlineshop