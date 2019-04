Az anyósülésről a kormányhoz jutnak az informatikusok az autóiparban is

Noha a gépjárműipar valóban kiemelkedően magas hányadát képezi a GDP-nek, az ezen belüli súlyok alakulása pozitív jövőképet sugallhat azoknak is, akiket nem önt el nemzeti büszkeséggel, hogy immár mindhárom német prémiummárka képviselteti magát hazánkban.

Az elmúlt években megindult átalakulás különösen a tervezői, programozói helyekre pályázó mérnököknek kedvezhet.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) beszámolója szerint közel 100 külföldi tőkebefektetési projekt több mint 17ezer munkahelyet teremtett hazánkban 2018 folyamán. Ezeknek jelentős része a járműiparban fog realizálódni. Egyik emlékezetes bejelentés a másikat érte: BMW, Jaguár, Ford, Nissan, hogy csak a legismertebb márkákat említsük. Míg azonban a sajtó és a laikusok ingerküszöbét elsősorban a világhírű autógyárak döntései érik el, addig a járműgyártás egész vertikumából több tucatnyi beszállító döntött magyarországi telephely létesítéséről, vagy meglévő kapacitásai továbbfejlesztéséről.

A járműveink alkotóelemeit adó üzemek bővülése mellett azonban örvendetes tendencia a HIPA szerint, hogy egyre több kutatási, fejlesztési, vagy az iparágat más oldalról (például ügyfélszolgálattal) kiegészítő vállalkozás is Magyarországot választotta az elmúlt időkben. Így tervezőkre, kivitelezőkre és tesztelőkre nem csak a gépészmérnöki, hanem az informatikai mérnöki területekről is egyre nagyobb számban lesz szükség.

Ezeken a területeken az emberi, és elsősorban szellemi erőfeszítések hozzáadott értéke sokkal magasabb. Ráadásul ezek „robotbiztos” munkahelyek: míg a gépsorok mellett dolgozók munkáját egyre inkább helyettesíteni képes az automatizáció, addig a kutatás-fejlesztésben inkább csak kiegészítő szerep jut a technológiának, növeli és nem kiváltja a dolgozói hatékonyságot.

A KPMG tanácsadó cég Globális Autóipari Vezetői Felmérésének jóslatai szerint a közlekedésben három olyan fő terület van, ahol a legfontosabb változások és fejlesztések zajlanak. Jó hír, hogy ezeken a területeken Magyarországon is működő cégek tucatjai is képviseltetik magukat. Az egyik ilyen az önvezető járművek fejlesztése, ahol az irányításhoz szükséges terepek, tárgyak, történések felismerése mellett a gépi döntések azonnali kivitelezése is napról napra a szemünk előtt fejlődik. Ebből Magyarország is kiveszi a részét: a magyar utakon, illetve zárt pályákon találkozhatunk az AImotive, a Bosch, a Continental vagy a ThyssenKrupp tesztmérnökeivel. Az önvezetéshez szorosan kapcsolódik a navigáció kérdése, ahol hagyományosan élen jár a magyar gyökerű – ugyancsak Codecool partner – NNG.

Másik fontos terület a meghajtással és a hajtáslánccal kapcsolatos átalakulás. Az elektromos, illetve a hibrid meghajtás és a kapcsolódó erőátviteli egységek fejlesztésében is találni Magyarországon működő szereplőt, például az AVL-t. A KPMG harmadik jóslata, hogy a járműveink technológiai átalakulása tovagyűrűzik a gazdaság és a társadalom egyéb területeire is. A villanyautók terjedése befolyással lesz az energiaiparra, a termeléstől a felhasználásig, az átviteltől az elosztási hálózatokig. Az önvezető autók terjedése átalakítja a kapcsolódó szolgáltatások teljes spektrumát. Ezáltal a biztosítástól a tömegközlekedés szabályozásáig, a szervizeléstől a tulajdonlásig minden területen új üzleti modellekre számíthatunk.

