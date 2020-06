Microsoft Civil Tech Hub: segítség a digitalizációs szintlépésben

A civileké volt a pálya: húsz társadalmi szervezet munkatársai ismerkedhettek meg az irodai munka hatékonyságát megtöbbszöröző Office 365 mesterfogásaival a Microsoft Civil Tech Hub ingyenes képzéssorozatán. A résztvevők a várakozásaikat is felülmúló, eredményes és hangulatos tudásátadásról számoltak be.

A jellegénél fogva mindig forráshiányos civil szektorban az üzleti szférához hasonlóan óriási szerepe van a hatékonyságnövelésnek, a digitalizációnak – csakhogy az előrelépés lehetőségei is sokkal szűkösebbek. Ezt ismerte föl a Microsoft, amikor a NIOK alapítvánnyal együttműködve megalapította a Civil Tech Hubot a társadalmi szervezetek digitalizációjának támogatására. A közösségi térként és tréningközpontként működő képzőhelyen a civilek a Microsoft szakértőinek mentorálásával, egymástól is tanulva, egymás tapasztalataira reflektálva juthatnak magasabb szintre az Office 365 programcsomag alkalmazásainak megismerésében illetve felhasználásában.

Az elképzelés, hogy egy ilyesfajta segítségre igény és nyitottság is van a civil szféra szereplőiben, most a gyakorlatban is jelesre vizsgázott: május végén ért véget a Civil Tech Hub hat alkalmas képzéssorozata, ahol – a Microsoft támogatásával a NIOK Alapítvány szervezésében és az ismert Microsoft-partner, a Kingsol szakmai közreműködésével – húsz szervezet képviselői vehettek részt a gyakorlatorientált, a mindennapi működésben azonnal hasznosítható tudást adó interaktív, kiscsoportos tréningeken. Az időzítés aligha lehetett volna pontosabb: egy olyan időszakban, amikor a járványhelyzet miatt korlátok közé szorulnak a személyes interakciók, és megnő a távmunka/távügyintézés szerepe, az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák is felértékelődnek.

A RIROSZ (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége) erősen hátrányos helyzetű betegcsoportok érdekképviseleteit fogja össze. A közhasznú szervezet már korábban megszerezte az Office 365-hozzáférést – a képzés révén most megkapta a kezdő lendületet és tudásanyagot a bevezetéshez, illetve a programokban rejlő lehetőségek kibontásához, vagyis ahhoz, hogy egyből haladó szintű felhasználóként vághasson bele a napi alkalmazásba. „A trénerek segítségével megismertük a Teams-t, a Sharepoint-ot, a OneDrive-ot, el is kezdtük őket használni. Idén már a rendezvényeinket is ezeken keresztül szervezzük, de az alkalmazáscsomag a home office kialakításában is nagy segítség volt, és megkönnyítette, hogy a járvány kapcsán létre tudjunk hozni egy információs hálózatot a ritka betegségekkel érintettek számára. A felület azt is lehetővé teszi, hogy azokat, akik segíteni, támogatni szeretnék valamivel a rászorulókat, összeköthessük azokkal, akiknek valamilyen speciális segítségre van szükségük a járvány kapcsán” mondta Pogány Gábor a RIROSZ Alapítvány elnöke.

Hasonló kép rajzolódott ki a résztvevők anonim visszajelzéseiből is:

„Informális, segítőkész előadás, pozitív hozzáállás az előadótól, családias hangulat.” „A várakozásainkat felülmúló áttekintés érthetővé tette, miért érdemes használni ezt a lehetőséget.” „Gyakorlatias bemutatás, azonnali kérdezési lehetőség.” „A résztvevők kérdéseire épülő ismertető órákon nagyon hasznos és gyakorlatias tudást szereztünk.” „A Microsoftnál fontosnak tartjuk, hogy a digitális fejlesztéseinkkel egy jobb világot teremtsünk. A közjó érdekében dolgozók munkájának hatékonyabbá tételével még többet ér a segítő munka. Ahogy az üzleti szektorban, úgy a civil szervezetek esetében is igaz, hogy a digitális átalakulás előnyeinek kiaknázáshoz alapvető feltétel a képzés és a digitális készégek fejlesztése, ezért dolgozunk közösen a NIOK Alapítvánnyal a Civil Tech Hub kezdeményezésen”

– mondta Mátrai Zsuzsanna a Microsoft Közép-Kelet Európai régiójának kormányzati kapcsolatokért felelős regionális igazgatója.