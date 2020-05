Megoldották a digitális képzést a gyakorlati oktatásban is

A koronavírus-járvány miatt bevezetett új módszerek kiválóan működnek, így a tanév végéig ebben a formában zajlik az oktatás. Ez pedig lehetővé teszi, hogy a korlátozások ellenére a diákok sikeresen zárhassák le tanulmányaikat május végén, június elején. Az E.ON évek óta komoly erőfeszítéseket fektet az utánpótlásnevelésbe és számos olyan programja van, amely elméleti és gyakorlati képzést is nyújt a fiataloknak.

Az E.ON az ország hét városában, Szekszárdon, Győrben, Nyíregyházán, Debrecenben, Siófokon, Pécsen és Veszprémben működtet duális keretekben szerelőképzést, utóbbi két helyszínen a villanyszerelői mellett gázszerelői gyakorlati oktatást is nyújt. A szerelői duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, melynek során a tanintézetben folyó elméleti oktatás a vállalatoknál, cégeknél zajló gyakorlati képzéssel párhuzamosan történik.

A képzés keretein belül a tanulók minden második héten szakmai gyakorlati idejüket az energiavállalatnál töltik. A gyakorlati idő alatt, jogszabály szerint az iskola tantervi programjával összehangban, konkrét képzési program alapján haladnak. Az energiavállalat tanulói jellemzően a 15-20 év közötti korosztályból kerülnek ki, ők folyamatos mentori támogatást is kapnak egy E.ON-os szakoktatótól. A tananyag jelentős részét a vállalat tanműhelyi körülmények között oktatja. A pandémiás helyzetre reagálva a cég március 13-ától távoktatásban biztosítja tanulói számára a képzést, így az E.ON duális képzésében részt vevő diákoknak lehetőségük van folytatni tanulmányaikat és sikeres tanulmányi évet zárhatnak május végén, júniusban.

– számol be a kezdetekről Pintér László, veszprémi gázszerelő szakoktató.

A járványhelyzet ideje alatt a családoknak az egyik legnagyobb kihívást az otthon maradt gyerekek oktatása jelenti: ez mind az oktatási intézmények, mind a szülők és a diákok számára jelentős nehézséget okoz. Az E.ON-nál jelenleg 63 tanuló vesz részt duális szerelői képzésben, ebből idén 24 fő fejezi be tanulmányait a hónap végén, június elején. A végzősök közül 3 fő gázszerelő, 19 villanyszerelő és 2 elektrotechnikus.

„A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy hogyan tudjuk gyakorlati képzésünket távoktatásra átszervezni úgy, hogy a diákok lelkesedését, motivációját továbbra is fenntartsuk. Normál esetben az E.ON tanműhelyében ismerkednek a tanulók az eszközökkel, megtanulják a szerszámokat használni, megtapasztalják ezek súlyát vagy például, hogy mennyi erőt kell kifejteni egy feladat elvégzéséhez. Ezt digitális úton nehéz most megvalósítani, de igyekszünk olyan feladatokat adni, amely otthonról is elvégezhető, és gyakorlati tudást ad. Vannak közös telefonoshívásaink és egyénileg is minden tanuló fel tud hívni, ha elakad egy feladattal”