Távoktatásra állt át a Morgan Stanley a diákokat célzó programjaiban

A digitális tanrend és a kijárási korlátozások bevezetése óta is zavartalanul folytatja oktatási és mentorprogramjait a Morgan Stanley budapesti irodája.

Online folytatódnak a különleges matematikaórák, és a globális pénzintézet technológiai központjának munkatársai videóhívásokon keresztül mentorálják tovább a Smartiz programban részt vevő középiskolás lányokat, hogy még több fiatal nő válassza a minden korábbinál jobban felértékelődő természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) pályákat. Ugyancsak távoktatás formájában folytatódnak a Morgan Stanley egyetemi programjai is, amelyek keretében többek között közgazdász hallgatók sajátíthatják el a szakmájukban egyre nagyobb szerepet kapó programozási tudást.

Tavaly október óta 20 középiskolás lány vesz részt a Morgan Stanley és a Nők a Tudományban Egyesület által immár másodszor meghirdetett Smartiz programban. A Smartiz egy ingyenes fejlesztő, oktató program, amely 10. évfolyamos lányoknak szól, és elsősorban a matematika és digitális készségek, programozási alaptudás fejlesztését célozza. A heti rendszerességű, szakkör jellegű foglalkozássorozat a teljes tanéven átível.

Az oktatáson felül a résztvevők egyéni és csoportos pályaorientációs mentorálást is kapnak a Morgan Stanley munkatársaitól, miközben megismerkednek az informatika alapjaival, munkahely-látogatáson, csapatépítő és személyiségfejlesztő programokban is részt vesznek. A foglalkozásoknak alapesetben a Morgan Stanley ad helyet, most azonban ez átmenetileg nem lehetséges. A program ennek ellenére nem állt le: videochat-en és más internetes alkalmazásokon keresztül zajlik az oktatási munka és a mentorálás is. A lányok emellett egy komplex záróprojekttel is készülnek egy-egy általuk választott globális természettudományos vagy informatikai témában – egyéni karrierterveik bemutatása mellett. Mindez nem áll messze a Morgan Stanley budapesti irodájában zajló munkától sem, hiszen több mint ezer IT specialista segíti a globális vállalat működését.

„A Smartiz ígéretes életpályákra nyújt felkészítést, és mivel azt látjuk, hogy még mindig sokkal kevesebb lány választja ezeket, ez a program nekik szól. A Smartiz nemcsak a matematikai és digitális készségeket bővíti, hanem azokat a készségeket is, mint a kommunikáció, a nem rutinszerű problémamegoldás, az önfejlesztés és önmenedzsment vagy éppen az alkalmazkodó-készség. A mostani helyzetben különösen nagy hasznát vesszük ezeknek a képességeknek, és az is látható, hogy a technológiai szakemberek iránti kereslet is jelentős marad, az informatikai tudás minden korábbinál jobban felértékelődhet”

– jelentette ki Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Smartiz mellett a Morgan Stanley további oktatási és mentorprogramjai ugyancsak digitálisan folytatódnak. Mindemellett a budapesti iroda munkatársai több felsőoktatási intézményben is adnak órákat. Ezek a kurzusok ugyancsak távoktatásban folytatódnak. Az egyetemek és a Morgan Stanley közös programjai többek között a pénzügy új, digitális korszakára készíti fel a közgazdászok következő nemzedékét. A hitelderivatívákról és a derivatív piacokról szóló kurzusok mellett legalább ilyen fontos része az együttműködéseknek a VBA, SQL és Python programnyelvek pénzügyi felhasználásának oktatása.

„Az alapvető informatikai, digitális és programozási készségek számos iparágban fontosabbak, mint valaha. A Morgan Stanley elkötelezetten dolgozik azért, hogy lehetőséget adjon a fiatal nemzedéknek bővíteni ez irányú ismereteit, hogy versenyképesen vágjon neki a jövőnek. Fontos átadnunk a fiataloknak a szükséges tudást, hogy előnyös pozícióban léphessenek be a munkaerőpiacra, és különösen igaz mindez a pénzügy világában”

– tette hozzá Fogarasi Norbert.