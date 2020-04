A személyes kontaktusok elkerülése érdekében koronavírus-vészhelyzet alatt webkamerával, mikrofonnal felszerelt saját számítógépükről is teljesíthetik az ECDL-vizsgát a képzés résztvevői – jelentette be a nemzetközi számítógép-használói jogosítvány képzési programjának hazai működését felügyelő Neumann Társaság.

Az elmúlt hétvégén a szokásosnál is nagyobb érdeklődés mellett lezajlott a Nemes Tihamér Online Programozási Verseny is, amelyre három régióbeli országból is bejelentkeztek versenyzők.

A március eleje óta tartó koronavírus-vészhelyzet ráirányította a figyelmet a digitális készségek fontosságára, hiszen azóta százezrek dolgoznak az irodáik helyett otthonaikból. Annak érdekében, hogy a számítógép haladó szintű kezelésének elsajátítására a járvány alatt is lehetőség legyen, a Neumann Társaság lehetővé teszi a hazai ECDL-képzésben részt vevők számára, hogy az interneten keresztül távvizsgázzanak anélkül, hogy személyesen kellene más diákokkal vagy az oktatóval találkozniuk. Az online vizsgázás bevezetésére azért volt szükség, mert a tavaszi hónapokra az ECDL vizsgaközpontok a különböző modulokból mintegy hatszáz vizsgát írtak ki, és a vizsgák elmaradása több ezer magyar vizsgázót érintett volna.

Az interneten keresztül történő ECDL-vizsgázásra akkor van lehetőség, ha a vizsgázó rendelkezik stabil internetkapcsolattal, számítógépe pedig alkalmas arra, hogy webkamerán és mikrofonon keresztül kommunikáljon a vizsgáztatóval. További feltétel, hogy a vizsgázó számítógépén telepítve kell legyenek a vizsgához használt szoftverek, és a vizsga időtartama alatt a lakás adott helyiségében más nem tartódkodjon. Az internetes vizsgákat a hagyományos, tantermi vizsgákhoz hasonlóan a kétszáz akkreditált ECDL-vizsgaközpont szervezi.

A Neumann Társaság szervezésében az elmúlt hétvégén sikeresen lezajlott a teljes egészében a neten zajló Nemes Tihamér Online Programozási Verseny is. Mivel a koronavírus miatt a hagyományos versengésre nincs lehetőség, az online megmérettetésen másfélszer annyi diák vett részt, mint tavaly ősszel, és a hazai általános és középiskolások mellett erdélyi, szlovákiai és németországi diákok is csatlakoztak, és huszonhat diák ért el maximális pontszámot. Az internetes programozási versenyen a három korcsoportban induló versenyzőknek négy programozási feladatot kellett megoldaniuk C++, Pascal, C#, Python vagy Java nyelven. A verseny következő fordulója május 9-én, szombaton zajlik majd, részletek a honlapon olvashatók.

A Neumann Társaság a járvány első napjaiban csatlakozott a Digitális Jólét Program Digitális Összefogás akciójához, amelynek keretében egyéb módszerekkel is segíti a lakosságot a koronavírus-fertőzés alatt. A tanárok számára a társaság távoktatásban használható ötleteket tartalmazó digitális tananyagot kínál: ezt a járvány alatt másfélszer annyian töltötték le, mint a hétköznapokban. A társaság összes digitális segédanyaga ezen a linken, érhető el, ezek közül a jelen helyzetben az ingyenesen letölthető kiberbiztonsági tananyagot érdemes átolvasnia egy tipikus felhasználónak, mivel a koronavírus-pánik nyomán az interneten is egyre gyakoribbak a csaló e-mailek és álhírek.