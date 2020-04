Új szakmára és állásra vágyókat vár a Codecool

A kormány által meghirdetett gazdaságvédelmi akcióterv részeként a válság által sújtott szektorokból kényszerűen kikerülők digitális átképzését 95%-ban fogja támogatni az állam, kamatmentes felnőttképzési diákhitellel segítve a tanulás ideje alatt a megélhetést.

Magyarország vezető programozóiskolája, a Codecool üdvözli a kormány döntését és már kidolgozott karriertervezési és átképzési modellel várja a jelentkezőket, hogy a központi források kihasználásával néhány hónap alatt új, jövőbiztos karrierhez jussanak.

Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter mai bejelentése szerint szinte teljes egészében – 95 százalék erejéig – fogják támogatni a munkahelyüket a válság miatt elvesztők átképzését, továbbá kamatmentes felnőttképzési diákhitel konstrukció is elérhető lesz számukra.

Az informatikai képzések piacán állásgaranciát nyújtó kurzusai révén piacvezető Codecool Programozóiskola honlapján már el is érhető az állami támogatás felhasználására alkalmas képzési programjainak tervezete és az előzetes jelentkezés is elindult. Az IT-karrierekhez segítő képzések első, díjmentes hónapja bevezetést nyújt a digitális munkavégzés és a programozás alapjaiba, valamint a digitális korszakban elérhető szakmákról, a vállalatok elvárásairól, az egyes kínálkozó karrierpályák jellegzetességeiről.

A jelentkezőkkel szemben csupán a betöltött 18. életév és a minimális angoltudás az elvárás, más korlátokat nem szabnak a bevezető hónapra történő jelentkezés során. Az egy hónapos bevezető egyúttal karriertanácsadást is nyújt: a résztvevőknek személyre szabottan tesznek javaslatot, hogy melyik, a munkaerőpiacon keresett, IT-munkaköröket lefedő szakirány felé érdemes orientálódniuk, és azt milyen kurzus elvégzésével érhetik el. Az állami támogatás következtében jelentős kedvezményekkel, vagy akár teljesen ingyenesen is elérhetők induló kurzusok, melyek konstrukciótól függően kínálnak állásgaranciát, vagy állásszerzésben való közreműködést (ennek pontos részletei a vonatkozó kormányrendeletektől is függnek még). Az elérhető szakmák palettája széles. A 3-tól 12 hónapig terjedő kurzusokon többek közt szoftvertesztelőnek, cloud-adminisztrátornak, automatizálási konzulensnek, frontend fejlesztőnek, vagy éppen webshop-üzemeltetőnek képezhetik át magukat a jelentkezők.

„Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal is, hogy a válság miatt a hétköznapi megélhetés is kihívás azoknak, akik akár már hetek óta munkajövedelem nélkül élnek, ezért képzéseink mellé az állam által bejelentett, új Diákhitel konstrukciót is kínálni fogjuk. Ennek visszafizetése nem okoz majd gondot a diákjainknak, mivel olyan képesítést szereznek, amellyel jó eséllyel munkához jutnak majd”

– mondta el az induló képzéseik kapcsán Boda József a Codecool társalapító-ügyvezetője. Az állami támogatásnak köszönhetően a képzési díjak jelentős részétől mentesülnek a képzésekre jelentkezők, a diákhitel konstrukció pedig azt is biztosítja, hogy a tanulók teljes figyelmüket új szakmájuk megszerzésére tudják összpontosítani.