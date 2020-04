A 2014-ben alakult Logiscool hat év alatt a világpiacon is meghatározó oktatási franchise hálózattá nőtte ki magát.

A koronavírus járvány kitörésekor éppen egy új iskola nyílt volna meg Taiwan-ban. Azonban alig száradt meg a festék a tantermek falán, máris át kellett állni az online oktatásra. Végül ez a kihívás mégis pozitív változásokat hozott a hálózat szintjén. Körkép arról, hogyan él túl egy oktatási franchise a jelenlegi krízisben.

Pár héttel ezelőtt több tízezer diák tanult programozást a Logiscool tantermeiben világszerte. Majd a koronavírus által kialakult járvány hatására néhány nap leforgása alatt minden iskolájuknak át kellett állnia az online oktatásra. 16 országban több tízezer gyerek és szülő várta a magyar központ iránymutatását arról, hogyan tovább.

A személyes kapcsolattartás jelentősége

A Logiscool iskolák több földrészen is jelen vannak, köztük Ázsiában is, így a kinti partnereken keresztül a magyar központ első kézből követhette nyomon, hogyan alakul világviszonylatban a járvány.

„Az ázsiai iskoláink bezárása miatt már jóval a magyar kormány iskolabezárásokat érintő bejelentése előtt tudtuk, hogy át kell állnunk az online oktatásra. Csakhogy hiába mozgunk otthonosan az online térbe, ez az átállás még tőlünk is rengeteg munkát igényelt”

– meséli dr. Breuer Anita, a Logiscool alapítója. –

„A mi módszerünk ugyanis az élményalapú programozás oktatásra épül, aminek fontos része a személyes találkozás, ahol az oktató azonnal tud reagálni a kérdésekre, megvan a közvetlen interakció, és így a diákjaink számára biztosított a sikerélmény. Tudtuk, hogy az online térben nem lesz könnyű fenntartani a gyerekek figyelmét. Ezért bevontuk a kurzusok átalakításába a legjobb oktatóinkat az összes országból, és az ő tapasztalatukra, illetve a központi tananyagfejlesztő csapat tudására támaszkodva kezdtük el kialakítani az online oktatás feltételit. Volt olyan ország, ahol szünetet kellett tartani, de ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az élmény alapú oktatási módszerünket átemelhessük az online térbe. Egy hetünk volt az átállásra.”

Az átmeneti időszakban komoly feladat hárult az iskolavezetőkre: az e-mailes kiértesítés mellett minden szülőt telefonon is megkerestek, hogy személyesen mondják el az online oktatás részleteit. Emellett felmérték azt is, hogy mely családoknak van szükségük laptopra – ami nem csak a Logiscool órákhoz, de a közoktatásban való részvételhez is elengedhetetlen. Végül a számok azt mutatták, hogy soknak, így a teljes hálózat kölcsönadta az eszközparkja nagy részét világszerte, és még a kijárási korlátozások előtt gondoskodtak róla, hogy a számítógépek eljussanak a családokhoz.

Multiplikálhatóság – meglévő eszközök használata

A mostani krízisben a már meglévő eszközök optimalizálása egy fontos lépés. A Logiscoolban a diákok számára kifejlesztett online portál, a My.Logiscool szerepe nőtt meg egyik pillanatról a másikra. Ez a portál eddig is létezett, de nem az órák megtartására, hanem közösségépítésre használták. Ebben a helyzetben ez átalakult. Néhány nap alatt a portálon keresztül 1200 új oktatóvideó vált elérhetővé, és a diákok számára kiépült az online konzultáció lehetősége is.

„Első sorban a franchise-szemléletünknek köszönhetjük, hogy egy hét alatt felépült a rendszer. Hozzá vagyunk szokva, hogy minden anyagunk multiplikálható legyen az összes országban úgy, hogy közben a minőségből se veszítsünk. Kiderült, hogy krízisben ez különösen hasznos. A másik fontos fordulópont a kommunikáció gördülékenységének megteremtése volt. A fejlesztés, fejlődés csak így lehet folyamatos.”

A csapat életben tartása

A cégek számára a veszteségek minimalizálása mellett az is nagy kihívás, hogy miként optimalizálják a munkafolyamataikat a jelenlegi kijárási korlátozásban.

„Itt állunk egy krízis közepén, amikor a gyors csapatdöntések elengedhetetlenek, de nem tudunk összeülni, vagy átmenni a másik irodájába egy-egy villámegyeztetésre. Arról nem is beszélve, hogy a kollégák terhelése megduplázódott, miközben mindenki időhiánnyal és a vírus miatti félelmekkel küzd”

– mesélte Anita. –

„A legegyszerűbb ötletek nálunk életmentőnek bizonyulnak. Létrejött például a „virtuális konyhánk”, ahol minden reggel közösen kávézunk, együtt kezdjük a napot. Minden csapatnak kialakult a heti és a napi rutinja az online térben is. Felpörgött a “Good-vibes” csoportunk, ahol megosztjuk egymással az összes pozitív visszajelzést, érkezzen akár szülőktől, diákoktól vagy partnerektől. Most a két héttel ezelőtti hóesésben mikulásnak öltözött kollégák, vagy a viccespólókban megtartott online csoportmegbeszélések kora is eljött. Mindemellett nem csökkentjük, hanem növeljük a munkatársaink létszámát. Hisszük, hogy hosszú távon ez lesz a kifizetődő út.”

Valamennyi veszteség elkerülhetetlen – előre kell menekülni

Az általános- és középiskolák bezárása és a koronavírus járvány miatt kialakuló gazdasági helyzet mindenkit kihívások elé állít.

„Van és lesz nálunk lemorzsolódás, ez elkerülhetetlen. Ehhez hozzájárul, hogy sajnos több szülő is elveszítette a munkáját, és lesznek diákok, akik kevésbé tudnak majd beilleszkedni az online oktatásba”

– teszi hozzá Anita. –