Így tehető még élményszerűbbé a digitális tanulás

Magyarországon diákok tízezrei, tanárok ezrei váltottak egyik napról a másikra a hagyományos oktatásról digitálisra. Ez az érintkezési mód és tudásmegosztási forma a kényszerítő körülmények ellenére az Együtt a Jövő Mérnökei Szövetség (EJMSZ) állásfoglalása szerint lehetőséget is teremthet az élményszerű oktatás erősítésére az új technikák, eszközök kipróbálásán keresztül. Az EJMSZ három, a tanulást és a tanítást segítő, jól hasznosítható kiegészítő módszert ajánl az online térben zajló oktatáshoz mindenki figyelmébe.

Nonstop tudásteszt online kvízzel

A munka és a játék élményét szellemesen ötvözhetik a tanárok által összeállított online le-és kitölthető fejtörők, amelyek nem csupán a tárgyi tudásra fókuszálnak, hanem együttműködésre nevelnek, kreativitásra ösztönöznek, fejlesztik a kommunikációt és hozzásegítenek a tudatos internet használathoz is. Hasznosságuk magukért beszélnek. Egyrészt folyamatosan jobb teljesítményre sarkalják a gyerekeket, másrészt az elért eredményeikről kapott azonnali visszajelzések ösztönzőleg hathatnak rájuk, hogy még jobban tanuljanak. Az online kvízek több fajtája ismert nálunk (Kahoot, Redmenta Quizizz, Socrative stb.) és ezek ingyenesen hozzá is férhetőek.

Élményadó beszámoló készítés

A kötelezően beadandó házi feladatok, dolgozatok és más beszámolók esetében szintén új lehetőségek nyílnak az online térben. A felsős és középiskolás diákokat érdemes bátorítani arra, hogy ezeket a számon kérőket úgy készítsék el, mint egy színes összefoglalót a nyári élményeikről sok képpel, videókkal, akár internetről vett hivatkozásokkal. Ezen a téren széles szoftveres paletta áll rendelkezésre azoknak, akik a PowerPoint mellett mással is próbálkoznának. Példaként hozható a magyar fejlesztésű Prezi, de mellette elérhető a SlideRocket, a Zoho Show, vagy a Google Docs Presentations is, amelyekkel a fiatalok a prezentációs készségeiket is fejleszthetik.

Jegyzetek bájtba írva

Mióta tanítás létezik, a diákok azóta körmölik a tanár által elmondottakat pergamenre, papírra, füzetbe, mikor, mi volt éppen használatban. Az online oktatás új szintre emeli ezt az örökérvényű feladatot. A digitalizáció immáron lehetővé teszi az erre a célra létrejött platformokon a legkülönbözőbb tartalmak létrehozását, szerkesztését, rendszerezését, illetve azok kiegészítését videókkal, képekkel, cikkekkel, egyéb hivatkozásokkal. Ezek aztán szabadon megoszthatóak azokkal, akikkel szeretnénk az ismeretek minél könnyebb, gyorsabb átadása és elsajátítása érdekében. Ma már több felület is alkalmas a személyes tartalmak létrehozására, és ezek jelenleg ingyenesen el is érhetőek, így többek közt a Padlet, a Wakelet.com, a OneDrive, vagy éppen a OneNote.