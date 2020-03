Ingyenes interaktív hangoskönyvek felolvasással a BOOKR Kids és a Samsung együttműködésében

Az iskolák távoktatásra való átállásával a magyar családoknak kihívást jelent, hogy a gyerekek a megváltozott körülmények ellenére is folytatni tudják a tanulást.

A Samsung ezért fogott össze az oktatási szakemberek által is elismert BOOKR Kids programmal, és tették ingyenesen elérhetővé a BOOKR Kids Mesetár több mint 400 interaktív hangoskönyvét egy hónapra.

A Mesetárban olyan klasszikus és modern interaktív történetek találhatók, amelyek különleges keverékei az animált digitális könyveknek és képességfejlesztő játékoknak. A történeteket ismert színészek keltik életre, többek között Molnár Piroska, Szacsvay László és Gálvölgyi János, így azok hangoskönyvként is élvezhetőek. A „Mesék tanuláshoz” polc kifejezetten az alsó és felső tagozatos gyermekek anyanyelvi nevelését segíti, míg az „Angol nyelven” szekcióban nyelvtanulást támogató könyvek jelennek meg, anyanyelvi színészek tolmácsolásában.

„A jelenlegi helyzetben, amikor a kapcsolattartás legbiztonságosabb módját a digitális megoldások nyújtják, kiemelten fontos, hogy hatékonyan tudjunk élni a technológiában rejlő lehetőségekkel. Nagyon örülünk, hogy a Samsung segítségével ilyen kiváló és immáron széles körben elérhető, otthoni tanulást segítő programmal tudjuk segíteni a magyar családokat.”

– mondta el Kunos Balázs, a Samsung Magyarország alelnöke.

„Egyetemi kutatások bizonyítják, hogy a könyveinkkel olvasók átlagosan 15-20 százalékkal eredményesebben teljesítenek az olvasás és szövegértés különböző részterületein. Óriási öröm számunkra, hogy ebben a kényszerhelyzetben a könyvtárunkat most az egész ország előtt megnyithatjuk, és megoldást nyújthatunk a családoknak az otthontanulás nehézségeire”

– mondta el Horváth Dorka és Karányi Dani a BOOKR Kids alapítói.

A Mesetárban március 25-től egy különleges mesével is találkozhatnak az olvasók, amely igyekszik a gyermekek számára is érthető módon segíteni a kialakult járványhelyzet kezelését. A kézmosás fontosságáról Dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány vezetője írt mesét, amelyet Czuder Tamás illusztrált. A mese egy hónapon túl is ingyenesen elérhető marad a Mesetár polcain, a további tartalmak pedig az ingyenes hónap után egy-, három-, és hat hónapos előfizetéssel érhetők el.

Az együttműködés részleteiről és a Mesetár elérhetőségéről további információ a https://www.samsung.com/hu/samsung-bookr-mesetar/ oldalon érhető el.