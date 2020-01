Codecool: Egyre kifizetődőbb a programozói karrier

Stabilan ostromolja, és 2020-ban minden bizonnyal át is töri a bruttó félmillió forintos álomhatárt a frissen állásba helyezett junior fejlesztők bére, a Codecool saját statisztikái szerint.

Hogy minél több jelentkező számára legyen elérhető a karrierváltás, a programozóiskola rendhagyó toborzóakciót indít a Transferwise-zal közösen. Az akció ideje alatt beiratkozókból a kurzus kezdő szakaszának elvégzésekor az első 50 tanulónak 67.000 forinttal töltik fel számláját, plusz motivációként és anyagi terheik könnyítésére.

Időről időre összesíti a Codecool Programozóiskola, hogy a kurzusait elvégző tanulói milyen kezdő bérrel kapnak munkát a gyakornoki időszak után. Nemrégiben helyezték állásba Budapesten az 500. tanulójukat, és mivel legtöbben igénybe veszik a kínált állásgaranciát jelentkezéskor, ezért a Codecoolnak teljes rálátása van arra, hogy milyen bruttó bérszinten „kelnek el” az – elsősorban a 22-40 év közötti korosztályból kikerülő – diákok.

Míg 2018-ban az ajánlatok jobbára 450 ezer forint alatt szórtak, 2019-ben már sok tanuló ezt meghaladó fizetésért tudott elhelyezkedni a budapesti Codecool segítségével. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem csak az országos 360 ezres bruttó átlagkeresetet, hanem a fővárosban mért 459 ezres mértékkel is felveszi a versenyt egy junior bére. A 2020-as előzetes tárgyalások alapján valószínűsíthető, hogy a foglalkoztatói oldal kezdi elfogadni a junior fejlesztők részéről az 500 ezer forintos bruttó bérigényt, noha ez sokáig egyfajta lélektani határként működött.

A vállalatok digitális transzformációja folyamatos, így mára nem igaz az, hogy fejlesztőket csak szoftvercégek vagy telekomok igényelnének. Egyik kiemelt figyelmet érdemlő szektor a pénzügyek világa, ahol a pénzforgalmat, a tranzakciók lebonyolításának szerepét bankoktól független szolgáltatók végzik, egyre több innovációt és egyre alacsonyabb díjakat építve szolgáltatásaikba. Ezek közül az egyik legismertebb a Transferwise, mely világszerte már több millió ügyfelének kínál középárfolyamon deviza-átváltást nemzetközi fizetések során, mindezt transzparens és alacsony jutalékokkal. A Codecool most első 50 újonnan jelentkező diákjának 67 ezer forinttal feltöltött Transferwise számlát bocsát rendelkezésére a tanfolyam első szakaszának sikeres teljesítésekor. Természetesen a kurzusra beiratkozáskor továbbra sem kell semmit fizetni, az állásgarancia és a megszerzett állásból való tandíjfizetés lehetősége továbbra is fennáll.

„Ezzel az akcióval nem csak a jelentkezők kedvét akarjuk fokozni, hanem segítséget is nyújtunk. Tisztában vagyunk vele, hogy feladni egy korábbi, sok éve, akár évtizede űzött foglalkozást igényel bizonyos fokú bátorságot, ahogy az is, ha már az iskolapadból ül át valaki egy Codecool oktatóközpontba. Ez a támogatás azt ösztönzi, hogy felnőtt fejjel is merjünk belevágni, hogy a tehetségünket és szorgalmunkat más szakterületen állítsuk csatasorba”