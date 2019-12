A digitális képességek, azon belül is a programozás a legpiacképesebb tudás, amely a hátránnyal élők előtt is új távlatokat nyit. A Microsoft és a Digitális Tudásért Alapítvány kezdeményezése hallássérültek előtt tárja föl a digitális jövőt.

A XXI. század technológiai fejlesztései, mint a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, újraírják a régi játékszabályokat, és olyan tulajdonságokat is értékessé tesznek, amelyeket a régi világban nehéz volt kézzelfogható előnyre változtatni. A hallássérültek átlagon felüli koncentrációs képessége kifejezetten előnyös a tartós odafigyelést, elmélyültséget igénylő szakterületeken – ám ahhoz, hogy ebből a digitális világot leíró programsorok szülessenek, az érintettekkel meg kell ismertetni a programozás alapjait.

A Microsoft és a Logiscool Digitális Tudásért Alapítványának együttműködése révén az idei Hour of Code (A kódolás órája) keretében Budapesten a Hallássérültek Tanintézetében és országszerte számos Logiscool iskolában és közoktatási intézményben szerveznek olyan bemutató órákat, ahol a résztvevők az alapoktól egy saját készítésű számítógépes játékig eljutva személyesen is megtapasztalhatják, milyen óriási lehetőséget ad a kezükbe a programozói tudás.

„A Microsoft küldetése, hogy minden embert és szervezetet hozzásegítsen a földön ahhoz, hogy többre legyen képes. Az oktatás valódi demokratizálódásához elengedhetetlen, hogy a speciális oktatási igényű diákok is megkapják azt a technológiai segítséget, amely segít nekik leküzdeni a tanulási akadályokat, és javítja esélyüket a munkaerőpiacon.”

– mondta Chris Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezetője.

December 11-én a Hallássérültek Tanintézetében közel 70 diák részesülhet Minecraft Education Edition és Kodu képzésben, a Microsoft önkénteseinek közreműködésével. Hasonló élményórákra kerül sor a kódolás hetében, december 9-15 között országszerte mintegy 400 iskolás közreműködésével, szintén a hatékony oktatást segítő kiscsoportos foglalkozások keretében. A rendhagyó órákon a Minecraft Education Edition speciális demóját használják a gyerekek.

„Örülünk, hogy a hallássérült fiatalokat is bevezethetjük az élményalapú programozásba, hiszen a logikus, algoritmikus gondolkodást bármely munkaterületen tudják majd hasznosítani felnőtt korukban.”

– tette hozzá Breuer Anita, a Logiscool Digitális Tudásért Alapítványának kuratóriumi elnöke.

„A programozási élményórák esélyt adnak a gyerekeknek kreativitásuk kibontakoztatására és egyben lehetőséget a halló társadalomba való beilleszkedésre.”

– mondta Farkas Andrea, a Hallássérültek Tanintézetének intézményvezetője.

Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó tematikus fejlesztőkörnyezet játékosan vezeti rá a gyerekeket a programozás logikájára és kedvcsináló feladatokon keresztül teszi egyszerűvé a sokak számára bonyolultnak tűnő kódolást.

A Hour of Code 2019 óráin az iskolások valódi programsorok írása közben, biztonságos, támogató környezetben, a szakképzett oktatókkal és a Microsoft mentorainak segítségével tehetik meg az első önálló lépéseiket a programírásban. Bárki bekapcsolódhat, aki már magabiztosan tud olvasni. Nem mindenki jut el a legnehezebb pályákig, de nem is ez a cél: sokkal fontosabb a játék, a személyesen átélt siker, amely hozzásegít annak megértéséhez, hogyan lesz a digitális világban a hátrányból előny, a játékos élményszerzésből pedig a később a munkaerőpiacon is hasznosítható értékes tudás.