Nőket hív programozni nyitási ösztöndíjával a Wild Code School

Az iskola nemzetközi szinten több, mint 200,000 eurót szán női ösztöndíjak biztosítására.

A kezdeményezés hazai partnerei a SHE.HU női magazin és az Egyenlítő Alapítvány, célja pedig, hogy több nőt vonzanak a jellemzően férfiak dominálta iparágba.

A Wild Code School egy innovatív európai campus hálózat, mely angol nyelvű, a hagyományostól eltérő on-the-job webfejlesztő képzést kínál immár Budapesten is. Az új campus indulásának alkalmából női jelentkezőknek kínálnak ösztöndíjat, azaz teljes térítésmentességet a bruttó 1,3 milliós tandíjra. Az ösztöndíjban öt hölgy részesül a 15 fős induló osztályból.

Az IT világát jelen pillanatban a férfiak dominálják, de ez nem jelenti azt, hogy a nők ne lennének tehetségesek e területen. Az informatika kiváló karriert kínál mindkét nemnek, mégis egyelőre kevés hölgy választja ezt a területet. Egyrészt még mindig él az a tévhit, hogy a technológiai ágazatok inkább férfiaknak valók, másrészt a női IT-s példaképek és karrier-modellek hiánya is hozzájárul a nemek nem megfelelő arányához az iparágban.

„Fontos, hogy változtassunk ezen a hozzáálláson, és lebontsuk a társadalmilag elfogadott sztereotípiákat.”

– mondja Anna Stepanoff, a Wild Code School alapítója.

„A programozás, azaz a strukturált gondolkodás mindkét nem számára azonos módon elsajátítható elméleti eszközkészlet. Azt szeretnénk, ha egyre több nő ismerné ezt fel, valamint azt, hogy az informatika izgalmas karriert kínál, és számukra is érdekes lehet az pálya.”

– teszi hozzá.

A jövő munkahelyein nagyon sok technológiailag képzett emberre lesz szükség. Ha a nők kimaradnak ebből az iparágból, ha nem foglalkoznak a technológiával, akkor jövőjüket befolyásolhatják negatívan.

A nők általában nyitottabbak, máshogy közelítenek egy-egy problémához, másképp kommunikálnak, és ez nagyon jót tesz a vállalati kultúrának. Ennek ellenére jellemző, hogy a hölgyek önbizalomhiánnyal küzdenek.

„Oktatóink toborzásakor sokszor tapasztaltuk, hogy pályakezdő, kevés tapasztalattal rendelkező férfiak bátran vállalták volna a tanítást, míg Phd végzettségű, gyakorló informatikus hölgyek például nem érezték készen magukat az oktatásra.”

– meséli élményeit Anna Stepanoff.

Ezért is fontos, hogy a Wild Code Schoolban a diákok – nemre, előképzettségre és életkorra való tekintet nélkül – valós ügyfeleknek is dolgoznak, így a technikai tudás mellett a csapatmunkára való képességüket, tárgyaló- és kommunikációs készségüket is fejlesztik, valamint a későbbi elhelyezkedéshez fontos projekt portfóliót építenek ki.

„A Googlenál eltöltött éveim alatt módomban volt látni, milyen fontos, hogy a tech szektor termékeit ne csak férfiak formálják. Ez az egyik legizgalmasabb szakma, a nők, a lányok viszont tipikusan tévesen azt hiszik, hogy nem érdekes. Pedig ma és jövőben már csak a számítástechnika segítségével lehet igazán klassz dolgokat alkotni, és ami nem elhanyagolható: jól megélni.”

– mondja Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány alapítója.

A kezdeményezés másik partnere, a SHE.HU általában a nők edukációját tartja fontosnak, és minden téren támogatja betörésüket olyan területekre, ahol eddig inkább a férfiaké volt a terep.

Az ösztöndíj egyetlen feltétele az online teszt és a személyes interjú sikeres teljesítése, életkori, előképzettségbeli megkötés nincs. Az első öt hölgy, aki teljesíti a felvételit, részesül az ösztöndíjban. Az informatikában nagy a verseny, de rengeteg lehetőséget kínál a nők számára – a Wild Code School, a SHE.HU és az Egyenlítő Alapítvány kezdeményezése erre szeretné felhívni a figyelmet. Akit érdekel a lehetőség, itt tud jelentkezni: http://wildcodeschool-2902314.hs-sites.com/women-scholarship-budapest

A Wild Code School nemzetközi szinten többi európai campusán összesen 230 000 eurót, azaz közel 80 millió forintot fordít női ösztöndíjak biztosítására.