Nemzetközi programozó iskola érkezik Magyarországra

Budapesten nyitja meg 24. campusát a Wild Code School nemzetközi programozó iskola.

A központ öt hónapos intenzív webfejlesztő képzést kínál angol nyelven 2020 januárjától. A Wild Code Schoolt a hagyományostól eltérő oktatási kultúra és a nemzetközi lehetőségek tehetik vonzóvá a magyar piacon.

Programozást már ezerféle módon és helyen lehet tanulni – a Wild Code School viszont az első angol nyelvű nemzetközi, ráadásul on-the-job képzést nyújtó, glokális szemléletű iskola. A Wild Code School nem más, mint egy innovatív európai campus hálózat, melynek képzésében alapvető szempont a változó iparági környezethez való folyamatos alkalmazkodás elsajátítása is.

A képzés során a hard skillek mellett a soft skillek fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek: a tananyag részét képzik különféle workshopok és hackathonok, de ami a legfontosabb, hogy a diákok – azaz a Wilderek – valós ügyfeleknek is dolgoznak, így a technikai tudás mellett a csapatmunkára való képességüket, tárgyaló- és kommunikációs készségüket is fejlesztik, valamint a későbbi elhelyezkedéshez fontos projekt portfóliót építenek ki. A kurzus ára a hasonló oktatást nyújtó hazai iskolákéval megegyező. A Wild Code School a képzést korlátozás nélkül mindenki számára kínálja, függetlenül az életkortól vagy előképzettségtől.

„Egy olyan piacra lépünk be, ahol gomba módra szaporodnak a magániskolák.”

– mondja Szittya Márton, a Wild Code School Budapest üzletfejlesztésért felelős menedzsere.

„Budapest mégis vonzó célpont tulajdonosaink számára, hiszen Magyarországon jelenleg is több tízezer programozó tudna azonnal munkába állni. Emellett rengeteg új nemzetközi vállalkozás és start-up indul itt, ahol szintén szükség lesz az általunk képzett profi munkaerőre.”

– teszi hozzá.

A Wild Code School igazi különlegessége glokalitásában és a hagyományostól eltérő oktatási kultúrájában rejlik. Az oktatók 5-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a szoftverfejlesztés és a coaching területén, és általában nem tipikus tanárok – osztálytermi előadások helyett megosztják tudásukat, és mentorálják a hallgatókat a különböző projektek alatt. Az európai campusokon végzett alumni diákok aktív tagjai maradnak a közösségnek, rendezvényekre járnak vissza, inspirációt és szakmai lehetőségeket hoznak a diákok részére. A Wilder közösség minden tagja aktívan kommunikál egymással, valamint a campusok között rendszeresen versenyeket is rendeznek. Fontos azonban, hogy az iskola nem garantál nemzetközi állás lehetőséget, de coachinggal és állásinterjúk szervezésével segíti diákjait a folyamatban. Emellett a nemzetközi partnereik – köztük a legnagyobbak is, mint például az IBM, a Deutsche Telecom, a Siemens, az SNCF vagy az Accenture – mind pozitív tapasztalattal rendelkeznek a Wilderek munkamoráljáról és szakmai képzettségéről.

A Wild Code School folyamatos fejlődést támogató „tanuljunk tanulni” filozófiája egy közvetlen, támogató környezetben érvényesül. Az iskola saját e-learning platformmal is rendelkezik, melynek segítségével az oktatók egyszerűen tudják követni a diákok fejlődését, és osztálytermen kívüli online tanulásra is lehetőség nyílik. A Wild Code School célja, hogy hasznos, piacképes tudást nyújtson, és innovatív képzésével vezető szereplő legyen Magyarországon is.