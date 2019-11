Új területekre nyit a Codecool: már nem csak programozást lehet tanulni

A Codecoolnál folyamatosan frissítenek a tananyagokon, finomhangolják a képzési programokat, állandóan szemmel tartva a piaci igényeket és visszajelzéseket, keresve a fejlődés lehetőségét.

Mind a budapesti mind a miskolci Codecool oktatóközpont teljes kihasználtsággal üzemel, ráadásul már hétvégi kurzusokon is. Ez az a szemlélet, ami a Codecoolt az oktatási intézmények egyik legjobbjává tette. Ezt az ügyfelek által is elismert tudatos, önfejlesztési stratégiai szemléletet novembertől új kurzusok keretében külön is elkezdik oktatni. A cél az, hogy a digitalizációból mindenki sikerrel vehesse ki a részét, akár egyénileg, akár közösségként, vállalkozásként.

Számos kutatás igyekszik felmérni, hogy milyen iparágakban, milyen területeken hogyan hat a digitalizáció az emberek életére, munkájára, boldogulására. Az általános végkövetkeztetés azonban minden esetben hasonló: nem csak a technológiai és kommunikációs szektorokban, hanem a leghétköznapibb foglalkozásokra is hatással lesz. Erre pedig mind egyénileg, mind pedig szervezeti szinten készülniük kell az embereknek: a várható környezet megismerésével, készségek elsajátításával, továbbá ezen készségek továbbadására, vagy éppen szervezeti felhasználására való képesség megszerzésével.

Immár ötödik éve képez junior programozókat a Codecool. A fejlődésorientált megközelítési mód (growth mindset), és a mesterfokú tanítási (mastery based learning) módszertan fémjelzi a Codecool tanrendjeit. Ezzel a hozzáállással azt érik el, hogy a tanulók megalapozott tudással, magabiztos gyakorlati készségekkel, és a további fejlődés iránti igénnyel kerülnek át jövőbeni munkahelyeikre, azonnali beilleszkedésre és rövid időn belül értéktermelő munkára képesen.

„Ez az oktatási módszertan az évek során pontosan ugyanúgy fejlődött, ahogy mondjuk az első végzőseink fejlődtek azóta a munkahelyükön. A szemléletet mi magunk hitelesítjük.”

– magyarázza Boda József társalapító-ügyvezető.

A Codecool sajátos szervezeti kultúrája megtalálja a változtatási lehetőségeket, felkarolja a kreatív javaslatokat, bevonzza és integrálja az új módszereket. „Napjainkban a vállalatok előtt éppen ez az egyik legfontosabb kihívás, hogy miként lehet támogatni és fenntartani a folyamatos innovációt, anélkül, hogy az a napi működést szétzilálná, vagy éppen kényszerűen elszigetelődne attól” – mondja Kapolka Gábor szervezetfejlesztési tanácsadó. A szakember korábban többek között a Magyar Telekomnál és a T-Systemsnél vezetett változásmenedzsment programokat, novembertől pedig a Codecoolnál induló Agilis munkamódszerek és szerepkörök névre hallgató kurzusnak a szakmai programvezetője.

A kortárs szakirodalom szerint az agilis módszertan jelenleg a leghatékonyabb megoldás az ilyen változási kihívások menedzselésére.

„A Codecoolnál a mentorok által megtestesített coaching szemlélet, a kiscsoportos feladatmegoldás a valódi életből vett példákon, és a soft skillek hangsúlyozásával kialakuló érett szellemiség ösztönösen működik. Ezzel az egyik legjobb példa az agilis módszertan működésére maga a Codecool.”

– magyarázza Kapolka Gábor.

A három hónapos gyakorlatorientált kurzus során a jelentkezők megtanulhatják az agilis módszertan alapfogalmait, a működési logikáját és az olyan speciális szerepköröket, mint a Scrum Master és a Project Owner. A második hónaptól a tanulók már a Codecool berkein belül képződő informatikai témájú fejlesztési eseményeken keresztül tapasztalhatják meg a módszertant a gyakorlatban.

„Az agilis módszertan elsősorban a digitalizálódó világ, vagy az Ipar 4.0 változásaira reagálni akaró vállalatoknak válik hasznára, de ez nem jelenti azt, hogy az agilis módszertant alkalmazó vállalatok csakis az infokommunikációs vagy a gyáripari világból kerülhetnek csak ki.”

– véli Kapolka.

A maximum 17 fős csoportokba elsősorban olyanokat várnak, akik már rendelkeznek vállalati tapasztalatokkal. A Codecoolnak ez a képzése nem fizethető utólag, viszont a módszertan iránt érdeklődő egyéni jelentkezők mellett a vállalatok által delegált és befizetett résztvevőket is várnak.

Ugyancsak a piaci igények hívtak életre egy másik, frissen induló Codecool kurzust. A mentoring képzés azt a legmodernebb vezetői szemléletet adja át a résztvevőknek, amivel a mai, sokszorosan összetett funkciójú vállalatok és azok egyes területei irányíthatók. Ma már képtelenség elvárni, hogy a vezetők mindenhez értsenek, és a beosztottjukként dolgozó munkatársak speciális szaktudása is többre érdemes annál, semmint csak utasítások mentén végezzék munkájukat. Ezért sokkal inkább elvárás egy vezetőtől, hogy coach legyen, semmint utasító, vagy irányító. A megfelelő motivációs képesség, az empatikus beszámoltatás és delegálás a mai vezetők esetében sokkal fontosabbak.

Különösen igaz ez azon szervezetekre, ahol sok junior munkatársat kell irányítani, egyúttal lehetőséget adva fejlődésükre, és meg is őrizve őket a vállalatnak. Ebben jut nagy szerep a mentorálási képességnek, amit a Codecool természetszerűen saját oktatási mentori knowhow-ja birtokában tud oktatni. A november 8-án, november 22-én, és december 6-7-én tartott négy alkalom egyenként is látogatható, de természetesen a négy alkalomra egyben befizetve kedvezmény érvényesíthető.