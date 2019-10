Az IBS UpSkill programja nyert a HR Best díj Toborzás kategóriájában

Első hellyel díjazta az International Business School UpSkill programját a HR Best nevű HR-szakmai díj zsűrije.

Öt kategóriában érkeztek be a nevezések számos pályázótól, melyeket két körben értékelt a szakmai zsűri.

Hagyományteremtő jelleggel indította el ebben az évben a HR Fest a legjobb személyzeti megoldásokat elismerő HR Best díjat. A Toborzás kategóriában az International Business School UpSkill programja győzött, több nagyvállalat megoldását is maga mögé utasítva. A kategóriában azoknak a projekteknek a nevezését várták, melyek új munkatársak felvételét segítik elő, illetve pályakezdőket célzó kezdeményezések is ide érkezhettek. Az értékelés folyamán fontos szempont volt az innovativitás, a mérhetőség és a kidolgozott módszertan, valamint hogy a levont tanulságok mennyire segíthetnek másokat hasonló megoldások megvalósításában.

“Hatalmas elismerés számunkra, hogy a HR-szakma kiemelt képviselői díjjal értékelték a készségfejlesztési programunkat, az UpSkillt, illetve a TalentNet platformot, ami a HR-szakembereket és friss pályakezdőinket összekötő, hamarosan elinduló toborzási eszközünk.”

– mondta Láng László, az IBS üzletfejlesztési vezetője.

A fejlesztési program célja, hogy a BSc tanulmányaikat végző hallgatók olyan készségeiket tökéletesíthessék fő szakirányú tudásuk elsajátítása mellett, melyek a legkeresettebb üzleti és gazdasági pozíciók betöltéséhez szükségesek a munkaerőpiacon, és az elért eredményekről egy digitális képességprofilt kapjanak. Ezek a területek: írásos és szóbeli kommunikáció, elemzői, kvantitatív, IT, valamint csapatmunka készségek.

Az IBS egy önálló online platformon, a TalentNet-en gyűjti össze a hallgatók eredményeit, és elérhetővé teszi a toborzással foglalkozó HR-szakemberek számára. A koncepció lényege, hogy az itt található részletes képességprofil sokkal többet mond el a jelöltekről, mint a puszta tanulmányi eredmények, hiszen konkrét, a munka világában elsődlegesen fontos készségekről adnak sok tényező alapján lemért és értékelt információkat.

Ahogyan Tóth Gergely, a HR fest és a HR Best díj egyik alapítója elmondta:

“Fontos volt számunkra, hogy létrehozzuk ezt a díjat, mert szerettük volna elismerni azt a rengeteg munkát, amit a toborzással foglalkozó szakemberek nap mint nap arra fordítanak, hogy azonosítsák a tehetségeket, illetve megtalálják a számukra legideálisabb profillal rendelkező munkavállalókat. Az IBS egy olyan kihívást célzott meg hatékonyan a programjával, aminek a csillapítása már érlelődött az utóbbi években. Nagyon fontos pozitívum, hogy egy felsőoktatási intézmény aktívan, a munkaerőpiac jövőbeli igényeit felismerve dolgozott ki egy hatékony választ, mely megalapozott, mérhető és itthon egyedülálló.”

Az UpSkill program a 2018/2019-es tanévben indult kiemelt projektként, elsőként két készségterületen: írott kommunikáció és számítógépes készségek. 2019 szeptemberétől mind a hat célzott területen elkezdődött a hallgatók fejlesztése, aminek eredményét az első félév végén már a TalentNet platform is meg fogja mutatni.