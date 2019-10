Újabb mérföldkő a magyarországi digitális oktatásban

Újabb fontos mérföldkövet jelenthet a hazai digitális oktatás megvalósításában, hogy idén ősztől az Európa 2000 Középiskola több mint 100, speciálisan tanuláshoz fejlesztett laptopot von be az oktatásba.

A beruházásnak köszönhetően az intézményben olyan, nyugat-európai színvonalú, kooperatív tanulás valósulhat meg, amely kulcsfontosságú a technológiával szimbiózisban élő fiatal generációk számára.

Közös célok és elvárások

A diákok digitális képességeinek fejlesztésére nem csak a munkaerőpiaci elvárások miatt van egyre nagyobb szükség: a Dell Technologies kutatása szerint a Z generáció tagjainak 80 százaléka arra törekszik, hogy a lehető legmodernebb technológiákkal dolgozhasson, és több mint egyharmaduk informatikai területen képzeli el a jövőjét. A Nemzeti Alaptanterv részeként is megfogalmazásra került, hogy a tanulók korszerű digitális kompetenciákkal rendelkezve lépjenek a munkaerőpiacra, így pedig már az iskolaévek alatt elsajátítsák az infokommunikációs technológiák magabiztos, kritikus és etikus használatát. A megfelelő eszközök hiánya azonban az egyik legnagyobb probléma a hazai oktatásban az IVSZ szerint, így kifejezetten nagy szükség van a rendelkezésre álló eszközpark folyamatos megújítására.

Élen a digitális tanulásban

Az 1992-ben alapított Európa 2000 Középiskola gimnáziumi oktatásában jelenleg több mint 400 diák vesz részt. Az alapítványi intézményben komoly hangsúlyt fektetnek a digitális oktatásra és az innovációra – így pedig a jövő munkaerejének képzésére is. A mostani beruházásnak köszönhetően az intézmény a kooperatív digitális tanulás hazai mintaiskolája lehet, ahol a korszerű oktatás nagy előnyt biztosít az itt tanuló diákok számára.

Az iskola kétféle, a Dell által speciálisan tanuláshoz – együttműködéshez és az iskolai mindennapokhoz – tervezett laptop-típust választott, a Dell Latitude 3190 Education hagyományos és kétfunkciós számítógépeit. Az eszközök 11-14 órás akkumulátoridővel rendelkeznek, 11 colos kijelzőjük ideális az iskolai tanuláshoz, sőt „gyermekálló” kivitellel készültek: bírják a pakolás, a buszozás, az apróbb ütések, leejtések és karcolások strapáját, sőt, még billentyűzetük is cseppálló. A kétfunkciós változatot a tanulók többféle üzemmódban, így akár táblagépként, érintőképernyővel is használhatják, és természetesen az aktív toll is segítség lehet a tanulásban.

Digitális átalakulás és oktatás a középpontban

A Dell Technologies számára a digitális átalakulás nem csupán a technológiáról szól, hanem arról, hogy olyan módokon tanulhassunk, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. A cég stratégiájában kiemelt helyet foglal el a digitális oktatás, ezért a kifejezetten iskolai környezetre tervezett gépek, interaktív táblák, egyéb eszközök és szolgáltatások segítségével segíti a fiatalok digitális tanulási lehetőségeit. Mint vezető IT vállalat, igyekszik együttműködni az oktatási szférában dolgozókkal, hogy így a lehető leghatékonyabban készíthessék fel a tanulókat a digitális jövőre.

A Dell a gyártók rangsorában az első helyet foglalja el az oktatási célú, végfelhasználói eszközök eladásában, melynek köszönhetően világszerte már 300 000 osztályteremben használják a cég termékeit. A vállalat partnereivel együttműködve olyan finanszírozási modelleket kidolgozását tervezi a hazai oktatási intézmények számára a jövőben, amelyek még inkább előmozdíthatják a digitális oktatás fejlődését.

