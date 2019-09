Az ország első blockchain képzése diplomásoknak

2019. október 6-ig lehet jelentkezni az Általános blokklánc szakember szakirányú továbbképzésre. A tájékoztató szerint a gyakorlatorientált továbbképzés olyan szakembereket képez, akik kiválóan átlátják a blokklánc technológia adaptációjához szükséges lehetőségeket, feladataik ellátásához tudatosan alkalmazzák a képzés során elsajátított tapasztalatokat.

Ehhez kapcsolódva 2019. szeptember 12-én az Edutus Egyetem és a blockchain technológia elismert hazai szakértői együttműködési megállapodást kötöttek.

Ragó Sándor a Blockchaineum Group Kft. ügyvezetője, Brezovszki Máté a Solidity Services Ltd. igazgatója, Fazekas Imre az NLV8 Technologies Ltd. ügyvezetője és Némethné Dr. Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektora a találkozón a képzés lebonyolításának egyes részleteiről is egyeztetett, többek között arról is, hogy mikor indul az első kurzus és meddig lehet rá jelentkezni.

A gyakorlatorientált továbbképzés olyan szakembereket képez, akik kiválóan átlátják a blokklánc technológia adaptációjához szükséges lehetőségeket, feladataik ellátásához tudatosan alkalmazzák a képzés során elsajátított tapasztalatokat.

Kinek ajánlják a képzést?

A képzés a vállalati és az állami szférában működő vezetők egyéni fejlesztését elméleti és gyakorlati módszerek segítségével biztosítja, így különösen ajánlott azoknak a gazdasági, pénzügyi, jogi, informatikai, mérnök végzettséggel rendelkező vezetőknek, akik szeretnék a digitális szemléletüket fejleszteni, különös tekintettel a blockchain technológiára.

Azok tehát, akik szeretnék a digitális szemléletüket fejleszteni 2019. október 6-ig tudnak jelentkezni, az első kurzus pedig 2019. október 11-én indul.

További információ itt olvasható az Általános blokklánc szakember képzésről.