Hétvégi kurzusokkal kedvez a karrierváltóknak a Codecool

A programozni tanulni szándékozók esetében a karrierváltás utolsó gátja az átképzési időszak finanszírozása maradt.

Ezért a Codecool programozóiskola szeptembertől elindítja hétvégi kurzusait. Így sokáig nem kell lemondani a korábbi állás fix fizetéséről. A Codecool kínálta állásgarancia lehetősége azonban így is megmaradhat!

Több mint négy éve népszerű a Codecool 12+6 hónapos programozóképzése. Ennek során egy év elméleti képzést követően hat, valódi foglalkoztatói környezetben eltöltött, gyakorlati hónappal válik piacképessé a fejlesztői tudás. Ráadásul a Codecool állásgaranciát kínál: a képzés végén biztos az elhelyezkedés, és a karrierváltással elért vonzó fizetésből történhet a tandíj utólagos törlesztése.

A piacon egyedülálló konstrukcióval már több mint 400 képzett junior fejlesztőt bocsátottak a piacra, és jelenleg is több százan tanulnak csak a magyarországi helyszíneken. Ugyanakkor a Codecool folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogy miként tehetné még könnyebbé a tanfolyamok elérhetőségét, a karrierváltás meglépését. Az elmúlt évtől a beiratkozás folyamatos, kéthetente indulnak kurzusok, és a legeltökéltebbek a kurzus egyes fázisaiból az elvárások idő előtti teljesítésével gyorsabban ugorhatnak előrébb – ahogy persze arra is lehetőség nyílik, hogy több időt szánjon a tanuló egy szakaszra, ha igényli.

„Miközben a bizalom és az érdeklődés töretlen, a jelentkezők visszajelzései és a kurzus közben tapasztaltak alapján az látszik az egyetlen kihívásnak, hogy miként tegye magát szabaddá, vagy miből éljen meg az, aki több mint egy évre visszaülne az iskolapadba?”

– meséli Boda József a Codecool társalapító-ügyvezetője.

„A kurzus időtartamának jelentős rövidítése véleményünk szerint a minőség rovására menne, ezért alternatív időbeosztás felkínálásával igyekszünk újabb célcsoportot megnyerni a karrierváltás lehetőségének”

– mondja Boda József.

Szeptembertől a fenti okokra válaszul elindítja hétvégi kurzusait is a Codecool. Ez egy év alatt mindösszesen 32 hétvégét tesz ki, szombaton és vasárnap is, napi 8 órát töltve a budapesti oktatóközpontban. Ebben a konstrukcióban a tanfolyam három egymásra épülő szakaszra bomlik, 3+3+6 hónapos felosztásban követve egymást. A tandíj részletekben előre fizetendő a szakaszok terjedelmének arányában. Azonban a tanuló saját döntése, hogy mind a három szakaszt kívánja-e teljesíteni, vagy csak ameddig az érdeklődése kitart.

Lehetőség van azonban arra is, hogy akár az első, akár a második szakasz végén az immár hagyományosnak mondható nappali kurzusra térjen át a hallgató. Ezzel életbe lép a fennmaradó tandíj utólagos fizetésének lehetősége is, ráadásul ekkor már állásgarancia is jár a képzés utáni elhelyezkedésre a Codecool 150 szerződéses foglalkoztató partnerei egyikénél.

A mentori gárda bővítése folyamatos a Codecoolnál, a hétvégi kurzusok indulása kapcsán is bővül a tanfolyamot levezénylők köre. Az oktatás az úgy nevezett „mastery-based learning” módszertan szerint zajlik a hétvégi tanfolyamokon is, garantálva az alapos és minőségi tudás megszerzését és az önálló, problémamegoldásra fókuszáló programozói szemlélet kialakulását. A hétvégi kurzusokon is a való életből vett példákon, projektalapú megközelítésben dolgoznak a tanulók, akik az egyes szakaszokról egy online profillapot is kapnak, bemutatva hogy milyen projekten dolgoztak, eközben melyik programnyelv milyen szintű ismeretére tettek szert.

„Ez a hétvégeken végezhető, szakaszokra bontott és szakaszonként fizetendő konstrukció azoknak is kedvező, akik egyáltalán nem igénylik, hogy új állásba helyezzük őket. Ilyenek általában a magánvállalkozók, vagy családi kkv-k tagjai, akik szolgáltatáspalettájuk bővítése, vagy csak személyes érdeklődés okán szeretnének programozást, vagy konkrétan webfejlesztést tanulni.”

– teszi hozzá Bonyhádi Gábor, a Codecool marketingvezetője.