Már a 400. junior fejlesztőt bocsátotta a magyar munkaerőpiacra a Codecool Programozóiskola

A 2014 óta működő Codecool állásgaranciával kínált kurzusai egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a képzési piacon. Az első 100 elhelyezett programozó eléréséhez nagyjából két évet kellett várni, utána már rövidebb intervallumokkal történt meg a 200. és 300. tanuló állásba helyezése. A 300. és a mostani 400. diák megünneplése között pedig nem telt el fél év sem. Fontos hozzátenni, hogy a külföldön képzett diákok ebbe nem is számítanak bele, a két lengyel és a közelmúltban nyílt román oktatóközpont kibocsátása nem játszik szerepet a magyar eredményekben. A Codecool vezetői optimisták, továbbra is erős keresletet látnak a munkaerőpiacon a jól képzett informatikusok iránt, így itthon 2021 nyarára már az ezredik végzősükkel kalkulálnak.

– mondta Boda József, a Codecool társalapító ügyvezetője.

“Természetesen menetközbeni lemorzsolódás nálunk is van, mint általában minden oktatási struktúrában, de az, aki elvégzi az iskolát, az számíthat ránk. Jelenleg 16 főnek van folyamatban a kihelyezése, mintegy 30 nyitott álláshelyre, így mindenkinek megfelelő állás van kilátásban az új karrier elkezdéséhez.”

Többször éri kritika az iparágat, hogy azok az adatok, amelyeket a cégek kommunikálnak a végzett diákjaik elhelyezkedéséről nem fedik a valóságot. A Codecool így szeptember 1-étől elsőként Magyarországon önként vállalja, hogy mutatóit egy független piaci szereplő rendszeresen auditálja.

– mondja Boda.

Azonban nem csak a kínált állásgarancia, és az utólagos fizetés lehetőségéért kedvelik a jelentkezők a Codecoolt, hanem a folyamatosan frissen tartott tanterv, valamint a foglalkoztatói igények és hallgatói visszajelzések nyomán fejlesztett képzési metodológia miatt is. Számos változás ment ugyanis végbe a kezdetek óta. Akkor még negyedévente indultak kurzusok. Ma már kéthetente becsatlakozhat egy új diák, és egyéni tanulási tempója szerint léphet előre hamarabb vagy később, aszerint, hogy elsajátította-e az egyes állomásokon elvárt tudást. Ráadásul 2019 szeptemberétől lehetőség nyílik csak hétvégén elvégezni a 12 havi elméleti képzés három szakaszát. Amennyiben a programozói nyelvekre szánt harmadik szakaszt már a hagyományos hétközbeni nappali időbeosztásban választja a tanuló, akkor megnyílik előtte a lehetőség, hogy utólagosan fizesse a tandíjat, és garantáltan állás is kapjon.

“Nagy a kihívás, akár már kísértésnek is mondhatnám, hogy gyorsítsunk a képzés ütemén, és jelentősen rövidítsünk a 12+6 hónapos képzési időn. Azonban azt valljuk, hogy valódi elméleti tudás átadásához szükség van erre az időtartamra, a féléves gyakorlati időszak pedig a tanultak készség szinten való elsajátításához, a munkahelyi környezetben való begyakorlásához szükséges. A képzési rendszerünk viszont biztosítja azt a rugalmasságot, hogy aki gyorsabban tanul, az hamarabb jusson tovább az egyes modulokon”

– meséli Boda József.

A Codecool mindkét oktatóközpontjában jelentős időt fordít a soft skillek elsajátítására is, hiszik, hogy az időmenedzsment vagy a problémamegoldó-képesség mind olyan készségek, amik jelentős előnyhöz tudják juttatni a pályakezdőket.

Rév Kálmán a Codecool első tanulói közé tartozott. A kurzus elvégzése óta, azaz már két éve dolgozik a Generali Biztosító Zrt-nél szoftverfejlesztőként. Kálmán korábban nem gondolta volna, hogy programozóként fog elhelyezkedni: villamosmérnöknek kezdett tanulni, de mikor rájött, hogy nem feltétlenül neki való a szakma, egy ideig játékmesterként dolgozott egy szabadulószobában.

– meséli Kálmán.

„Szakmailag és emberileg is rengeteget adott a Codecool. Nem ismerek más helyet, ahol ekkora hangsúlyt fektetnének a soft skillekre is a szakmai fejlődés mellett és ez az álláskeresésnél is jókora előny volt. Egy munkahelyen hiába tehetséges valaki abban, amit csinál, ha nincs például jó kommunikációs készsége.”