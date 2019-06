A 3D nyomtatás meghódította a hazai oktatást

A tervezés során nem csupán a diákok határtalan lelkesedése mutatkozott meg, de az új digitális eszközök iránti igény is.

A legjobb társasjátékokat készítő iskolákat a tervezés során felhasznált CraftBot nyomtatókkal díjazták.

A CraftUnique társasjátékkészítő-pályázata 2017-ben indult, azzal a céllal, hogy a 3D nyomtatás könnyebbé és játékosabbá tegye a tanulást. 2019-ben a beküldött pályázatok alapján 10 iskolát választott ki a vállalat, melyeknek CraftBot nyomtatót biztosítottak a versenyre. A projekt során nem csupán a társasjátékok tervezése volt feladat, hanem az is, hogy minden alkotói folyamat be legyen mutatva képeken, videókon, illetve egy blog vagy weboldal létrehozása is a pályázat része volt.

Mákos Csaba, a CraftUnique ügyvezető igazgatója elmondta, milyen nagy öröm volt látni az elkészült társasjátékokat:

„A pályázaton résztvevő tanárok és diákok szabadidejüket nem sajnálva, az év végi hajrában vállaltak plusz órákat a tanóráikon felül, egy közös cél, a CraftBot nyomtató megnyerése érdekében. Számítottunk rá, hogy lesznek nagyon jó anyagok, de hogy ennyire profi munkák születnek, arra nem is gondoltunk. Nagyon örültünk minden elkészült társasjátéknak, kicsit meg is hatódtunk látva az eredményeket.”

A zsűri tagjai három területen értékelték az iskolákat, a dokumentációk, a társasjáték jellege és a pedagógia szempontok alapján. Komoly fejtörést okozott a pontozás, hiszen a diákok és tanárok nagyon komolyan vették a feladatot, így csak tized pontokon múlt egy-egy helyezés. Az első helyezett társasjátékot a budapesti Kőbányai Szent László Gimnázium tanulói tervezték. A játék a Szent László király korabeli magyar vármegyék életéről szól. A játékosok egy-egy vármegyét irányítanak, miközben várukat próbálják felépíteni. Birtokaikat folyamatosan támadják, ezért a játékosoknak össze kell fogniuk. A társasjáték egy konkrét történelmi korszak feldolgozására és középiskolai tananyag elsajátítására épül. A játék készítése során remekül kihasználták a 3D nyomtatót, a várelemeket csatlakozókkal látták el, a nyertes pedig az a játékos, aki a leghamarabb építi fel a várát.

A második helyen a Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI végzett. A harmadik helyen pedig 3 iskola osztozott: a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

A CraftUnique azonban nem állt meg a helyezettek kibővítésével, látva a rengeteg munkát és pozitív visszajelzést, további négy iskolának biztosítja a 3D nyomtatót december végéig ingyenesen, bízva abban, hogy az iskolák ezután is számos tantárgy kapcsán tudják majd hasznosítani a technológiát. A tanárok boldogan számoltak be arról is a verseny után, hogy több diák esetében javult a teljesítmény a verseny alatt, hiszen máshogy osztották be idejüket, energiájukat, hogy az órák után akár az iskola bezárásáig is benn maradjanak a társasjáték tervezése miatt.

További fotók, videók az első helyezett pályázatáról: http://nevemsenki.duckdns.org/~tamas/tarsas/web/