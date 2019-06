Ezek lettek az idei slágertáborok

Az óriási érdeklődés titka, hogy a programozó iskola kiemelt figyelmet fordít a gyerekek visszajelzéseire, és követi a folyamatosan változó érdeklődési köreiket.

De vajon mit mutat mindez 2019 nyarára levetítve?

Az országszerte elérhető egyhetes nyári táborok témái az év közbeni programozó kurzusok tapasztalataira építenek, figyelve, hogy milyen témák kötik le leginkább a gyerekeket. Idén a minden évben nagyon népszerű saját számítógépes játék vagy akár applikáció programozása mellett a videóvágás is dobogós helyre került a tematikák sorában. Emellett kipárnázott helyet kapott a hacker tábor, és a mesterséges intelligencia kérdésköre is terítékre kerül – a fejlesztők nem kis meglepetésére, hiszen ki gondolná, hogy nem csak a felnőttek érdeklődnek a mesterségesen létrehozható „tudat” iránt. A robotika egy olyan téma, ami évről-évre egyre nagyobb területet hasít ki magának: a robotokat programozással a diákok többek között bowlingozni, focizni és szumózni taníthatják, sőt, akár még a „léggitár” is előkerülhet. Emellett – valószínűleg egy szülő számára sem hoz meglepetést ez az eredmény – óriási sláger a Minecraft-tematika. De ezekben a táborokban nem csak játszanak a résztvevők, hanem kreativitásukat bevetve saját új világokat programoznak, bevonva a játékba barátaikat, tesóikat. Így a gyerekek nem csak felhasználóivá, hanem alakítóivá is válnak a digitális térnek.

Na, de hogyan fejleszti mindez a gyerekeket?

A kulcs az élményalapú oktatás. A gyerekek barátságos környezetben, a fiatal oktatók és animátorok támogatásával szinte észrevétlenül sajátítják el a logikus, algoritmikus gondolkodás alapjait, nő a problémamegoldó képességük, miközben megtanulnak tudatosabban boldogulni a digitális világban is. Mindez azért kiemelten fontos, mert a kutatások azt mutatják, hogy az internethasználat az életkor emelkedésével folyamatosan nő, így a táborban elsajátított tudás a fiatalok mindennapjaira is pozitív hatással van.

Nyáron ne „kockuljon” a gyerek?

A “kockulás rossz” gondolkodásmód ma már egyre árnyaltabb képet kap. A kutatások azt mutatják, hogy noha a gyerekek a gép előtt töltött idő nagy részében videójátékokkal játszanak, de ezt sokszor barátaikkal közösen teszik, így a játékok nem csak kikapcsolják és fejlesztik őket, hanem egyfajta találkozási pontot is jelentenek a fiatalok számára. Emellett a tanulásra is marad idő: a gyerekek több mint fele a házi feladatok és beadandó dolgozatok elkészítéséhez is használja a netet. De persze a nyári táborokban így sem maradhat el a mozgás: számos szabadidős programmal színesítik a szervezők a gyerekek nyaralását.

