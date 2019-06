Digitális oktatási programot indít a T-Systems

Ezek kiszolgálására, a gyerekek optimális tanulási környezetének megteremtéséhez kíván oktatást támogató Modern Iskola programjával hozzájárulni a T-Systems Magyarország.

A program keretében ingyenes, továbbképzési kreditet érő online tananyagot kínál a tanároknak, az intézmények számára pedig játékos robotika oktatócsomagot. Ezzel egyidőben a Magyar Telekom kedvezményes mobil hang- és adatot is magába foglaló díjcsomagokat ajánl a pedagógusok számára.

Egészen másfajta tanulási környezetre van szükségük a mai gyereknek, mint amit az oktatási intézmények a 20. századból örököltek meg. Korábban az éppen az adott évtizedben elérhető ismeretek megszerzése volt a legfontosabb, míg a mai környezet sokkal inkább a képességek felismerését, azok kibontakozását tartja az alapvető célnak, a tanulás alapjának.

Jelenti ez egyrészt azt, hogy az oktatás akkor képes lépést tartani az iparban, az agráriumban vagy a kereskedelemben zajló technológiai forradalmakkal, ha a diákokkal időben megismerteti a robotika, az automatizáció és az informatika alapjait. Másrészt viszont alapvetően megváltoznak az oktatási módszerek is: egyetlen kréta és tábla ma már nem elegendő 20-30 diák figyelmének lekötéséhez. A digitális eszközök aktív tantermi használata nemcsak a technológiát csempészi be az iskola falai közé, de közelebb hozza a tananyagot a diákok által tapasztalt mindennapi okos eszközökkel teli élethez is.

Ez a felismerés vezérelte a T-Systems Magyarországot, amikor az innovatív pedagógiai eszközökben és módszerekben jártas szakemberek támogatásával fejlesztett továbbképző programot pedagógusoknak. – A digitalizáció egyre radikálisabban alakítja át a hagyományos működési kereteket, és ezt az oktatási folyamatoknak is követniük kell. A korábbi szerepek megváltozásával a technológia és annak felhasználói már közösen hozzák létre a jövő megoldásait. Nincs ez másképp az oktatás területén sem, mely Magyarország digitális fejlődésének egyik kulcsfontosságú területe. A T-Systems Magyarország elkötelezett amellett, hogy a jövő szakemberei már most a legújabb technológiákkal találkozzanak a tantermekben és egyetemi oktatótermekben. Segítséget kívánunk nyújtani ugyanakkor a pedagógusok számára is az iskolákban is elérhető digitális eszközök, online tananyagok felhasználásában – mondta a program bejelentésekor Kaszás Zoltán, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója.

A Válj te is digitális pedagógussá MOST! oktatófüzet letölthető a vállalat weboldaláról, illetve nyomtatott formában is elérhető. A kiadvány olyan új módszereket, a tanórákba könnyen és gyorsan beépíthető izgalmas, a tanulók érdeklődését felkeltő digitális programokat mutat be, ami izgalmassá teszi a hagyományos tantermi oktatást. A tanórai ötleteken túl olyan megoldásokat is megismerhetnek a pedagógusok, melyek az adminisztrációt, a szülőkkel való kapcsolattartást vagy éppen a kollégákkal való közös munkát teszik hatékonyabbá. A kiadványt elolvasva, abból felkészülve az első 15 000 vizsgázó 5 kreditpontos igazolást kap a könyvet kísérő online teszt sikeres kitöltését követően.

Az általános tananyag digitális támogatása mellett a program olyan elemet is tartamaz, ami szórakoztató elemekre építve teszi lehetővé új készségek fejlesztését már óvodás kortól. A programozási ismeretek és a logikus gondolkodás elsajátításához nyújt segítséget különböző korosztályok számára a LEGO robotika, amihez a T-Systems partnerei akkreditált pedagógusképzés keretében igényelhetnek továbbképzést.

A képzési anyagok mellett mostantól 3 kedvezményes díjcsomagot (S, M és L) is igényelhetnek a pedagógusok, amit saját maguk és rajtuk keresztül családtagjaik is használhatnak. A pedagógus igazolvány felmutatásával igényelhető mobil díjcsomagok részleteiről előzetes időpontfoglalás után a Telekom üzletekben lehet érdeklődni.

A T-Systems Modern Iskola programja újabb fontos mérföldkő azon az úton, amelynek legutóbbi állomását a Szegedi Tudományegyetemmel, illetőleg a gödöllői Szent István Egyetemmel nemrégiben aláírt együttműködési megállapodások jelentették. Ezektől az aláíró felek nem kevesebbet várnak, mint annak elősegítését, hogy a hazai agrár-, élelmiszeripari, valamint orvosoktatás képzési struktúrája egyszerre legyen képes megfelelni a munkaerőpiaci elvárásoknak és a digitális kor kihívásainak.