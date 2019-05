Új készségfejlesztési programot tesztel az IBS

Az idei tanév során kettő, a következő tanévben már hat kompetenciát fejlesztenek.

Az intézmény a program idei, első évében szerzett tapasztalatai alapján alakítja ki a végleges keretrendszert, amely a várakozások szerint nagyban javítani fogja a hallgatók elhelyezkedési esélyeit.

UpSkill néven új készségfejlesztési programot dolgozott ki az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, melyet a 2018/19-es tanévben két fázisban tesztelnek. Az első félévben a hallgatók írásbeli kommunikációs készségeit mérték és fejlesztették, a tavaszi félévben pedig az IT kompetenciákra került hangsúly. A tapasztalatok alapján fogják véglegesíteni a programot, és szeptemberben már élesben, hat készséggel – írásbeli kommunikációs, szóbeli kommunikációs, elemzői, kvantitatív, IT, valamint a csapatmunka készségek – indítják el.

Ezeket a kulcskompetenciákat egy, a Profession.hu-val közösen készített 2017-es kutatás eredményei alapján választották ki, amelyben az állásközvetítő honlap több tízezer egyedi álláshirdetésből álló adatbázisát értékelték ki több évre visszamenően. Iparágra lebontva is elemezték az adatokat és azt tapasztalták, hogy szinte szakmától függetlenül az UpSkill keretein belül oktatott hat készséggel rendelkező munkaerőre van a legnagyobb szükség a hazai álláspiacon.

A program ezeket személyre szabottan fejleszti: elsőként saját módszertan és többlépcsős osztályozási rendszer alapján felmérik az első éves hallgatók adottságait. Ezt követően az eredményeknek megfelelő, több szinten elindított készségfejlesztési pályára állítják a diákokat, ahol a tanterv kötelező részeként fejlesztik a legfontosabb munkavállalói készségeket.

Ahogyan Láng László, az UpSkill program vezetője elmondta:

“Napjaink pályakezdőinek rengeteg olyan készségre és ismeretre van szüksége, amelyek kevés hangsúlyt kaptak eddig az egyetemi tantervekben: kreatív problémamegoldási és elemzési, stabil írásbeli és szóbeli kommunikációs, erős interperszonális és csapatmunka készségekkel kell kilépniük a munkaerőpiacra. Ismerniük kell a munkájuk szempontjából legaktuálisabb technológiai megoldásokat és platformokat, adatelemzési és adatvizualizációs eszközöket, és alapvető kvantitatív készségekkel kell rendelkezniük, szakmától függetlenül. Csak ezekre a transzformálható készségekre építve tudják majd pótolhatatlanná tenni magukat az automatizáció következtében rohamosan átalakuló munkakörökben. Az UpSkill az erre való felkészülésben hatékony segítsége lehet a hallgatóknak, hiszen a felsőoktatási szektorban egyedülálló módszertan mentén, a tanterv kötelező részeként, több szinten fejleszti a legfontosabb munkavállalói készségeket.”

A hallgatók eredményeit a tervek szerint nyáron induló Talent.Net elnevezésű toborzási platformon gyűjtik és mutatják be a pályakezdőket kereső cégeknek. Az IBS Talent.Net egy olyan zárt rendszerű online felület lesz, melyen az egyes hallgatók profiljai – az életrajzi adatokon túl – az IBS által fejlesztett és értékelt munkavállalói készségeket is tartalmazzák, komplex és részletes képet adva a hallgatókról a potenciális munkaadóknak. A várakozások szerint ez a fajta kiválasztás csökkentheti a fluktuációt is és segíthet a hallgatóknak a számukra legmegfelelőbb pozíciókat megtalálni.