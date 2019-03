Hamarosan a Debreceni Kórház kis lakóit is látogatják az Amigók

Az Amigók igazi hétköznapi hősök, akik a legkorszerűbb technológiákkal tanítják és csalnak mosolyt a tartósan kórházi kezelésre szoruló gyerekek arcára. Az Amigos debreceni indulása a Vodafone Magyarország Alapítvány Főállású Angyal projektje segítségével valósulhatott meg.

Az Amigos a gyerekekért Alapítványt négy éve hozta létre Fábián Sára, tíz lelkes egyetemista barátjával. Kezdetben csak a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára jártak, ahol a bent fekvő gyermekeket idegen nyelvekre tanították játékos feladatokon keresztül. Mára már 130 Amigo dolgozik azon napról napra, hogy minél több gyereket tudjanak boldogabbá tenni a kórházban töltött idő alatt. 91 Amigo 6 budapesti kórházban tevékenykedik, 21 Amigo Szegeden, egy 6 tagú Amigos csapat megalakult Szombathelyen, és hamarosan 12 új Amigo látogatja a Debreceni Gyermekgyógyászati Klinikát.

„Nagyon boldog vagyok, hogy mostantól az Amigos a Debreceni Gyermekgyógyászati Klinikán fekvő beteg gyerekek gyógyulását is segítheti egy kis jókedvvel. Az Amigos legfontosabb célkitűzése és jövőképe, hogy a világon minden beteg gyerekhez eljuthasson egy Amigo. Abban, hogy ehhez az álomhoz közelebb kerülhessünk, és egy újabb magyarországi várost is lefedhessünk, a Vodafone Magyarország Alapítvány segített.”

– mondta Fábián Sára az Amigos megálmodója, aki egyben a Vodafone Magyarország Alapítvány Főállású Digitális Kórházi Angyala is. Sára a Vodafone Főállású Angyaloknak járó teljes egy éves fizetését az Amigos-nak ajánlotta fel, így kerülhetett sor a terjeszkedésre.

Az Amigos a Vodafone Főállású Angyal programból befolyt összeg egy részéből valósította meg a Debrecenben való induláshoz szükséges két napos felvételit, az új tagok felkészítését megalapozó Amigo-iskola nevű képzést, és az avató ünnepséget. A felvételit és a képzést bonyolító szegedi és budapesti Amigók Debrecenbe utazását is ez a keret fedezte, és ugyanennek a támogatásnak köszönhetően még sok új lehetőséget valósít meg az Amigos az év során.

„Nagy öröm számunkra, hogy a Főállású Angyal programunkkal lehetőséget adhatunk az Amigosnak, hogy a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján is megkezdhessék a működésüket, és hogy olyan mobiltechnológiai megoldásokkal egészíthetjük ki az eszköztárukat, melyek nemcsak a kórházban fekvő gyerekek mindennapjait teszik szebbé, hanem közben digitális kompetenciáikat is fejlesztik. Azt látjuk, hogy a mobiltechnológia és az orvostudomány jövője egyértelműen összefonódik, így most, az 5G technológia küszöbén kiemelten fontos számunkra, hogy figyelmünket a Debreceni Egyetem Kórházára fordítsuk.”