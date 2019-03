A Schneider Electric tudja mi a dörgés a jövőt illetően!

A Schneider Electric és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) tegnap hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá.

Ennek keretében az oktatási intézmény 2019 őszétől, illetve 2020 elejétől a motorindítás és a daruvezérlés területén indít hallgatói projekteket a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszékén, a Schneider Electrickel együttműködve. A partnerség célja, hogy a mérnökhallgatók már az egyetemen a lehető legkorszerűbb eszközökön tanuljanak, hasznos tudásra tegyenek szert, és így az ipari automatizálásban jártas szakemberekké váljanak. Szaktudásán felül a Schneider Electric 7 millió forint értékű eszközökkel, valamint gyakornoki és ösztöndíjprogrammal is támogatja a BME-t és a tanulókat.

Szaktudás az iskolapadból

A KSH adatai szerint tavaly október és december között több mint 80 ezer munkavállaló hiányzott a magyar gazdaságból, a Portfolio becslése alapján viszont ez a szám akár a 300 ezret is elérheti. A Schneider Electric tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakemberhiány jelentősen érinti az energetikai és az ipari szektort is, ami komoly fejtörést okoz a cégek számára. Ezért egyre inkább jellemző, hogy a vállalatok az egyetemekkel együtt képeznek olyan szakembereket, akik az intézményből kikerülve egyből érdemi munkát tudnak végezni. A leendő mérnökök így már az oktatás során szert tesznek azokra az ismeretekre, melyek elengedhetetlenek az adott területen végzendő munkához.

„Technológiai vállalatként a Schneider Electric számára kiemelten fontos az innováció, amelyet a jövő mérnökeinek képzésébe is szeretnénk beépíteni. Ezért is léptünk partnerségre a BME-vel, amely a legrangosabb hazai felsőoktatási intézmény ezen a területen. Az innovatív megközelítést a tervezett projektek kidolgozási folyamatába is beépítjük azzal, hogy a diákokat is bevonjuk, akik így egy úttörő kezdeményezés aktív részeseivé válnak. Az együttműködés keretében összesen 7 millió forint értékben berendezésekkel – két motorindító panellel, valamint frekvenciaváltókkal, programozható logikai vezérlőkkel (PLC), kijelzőkkel, érzékelőkkel, kapcsolóberendezésekkel és teljesítménymérőkkel –, továbbá évi 2,5 millió forintos gyakornoki és ösztöndíjprogrammal támogatjuk a hallgatókat”

– mondta Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.

„A BME-n szoros kapcsolatot ápolunk a szakterületükön élen járó vállalatokkal, így az együttműködések új szintjét jelenti számunkra az energiamenedzsment, az automatizálás és az épületinformatika területén vezető szerepet betöltő Schneider Electrickel aláírt megállapodás. A partnerséget erősíti, hogy a Villamos Energetika Tanszék kompetenciái – köztük a villamos berendezések és -hajtások, valamint a nagyfeszültségű technológiák – szoros összhangban vannak a Schneider Electric szakértelmével, a közös munkával pedig a hagyományosnak tekinthető szakterületeink kiegészülnek az automatizálással és a digitális megoldásokkal. Az újonnan induló motorindítás és daruvezérlés két olyan terület, amelyre a tapasztalatok szerint óriási szükség van az iparágban, de jelenleg még hiányoznak a felsőoktatási képzésből. Az oktatás során a villamosmérnök hallgatók valós ipari környezetben ismerkedhetnek meg valós problémák megoldásával, így fejlesztik gyakorlati és elméleti ismereteiket, és elsajátítják az ipari vezérléstechnika alapjait”

– mondta Józsa János, a BME rektora.

Kézzelfogható ismeretek

Az iparban az áramfogyasztás 80 százalékát villamos motorok teszik ki, amelyek számtalan berendezésben, például nagyteljesítményű keverőgépekben, szállítószalagoknál, darukban, valamint kompresszor- és ventilátorvezérlő eszközökben is megtalálhatók. Az ipari megoldásokban működő motorok kapcsolási és vezérlési módja azonban technológiai szempontból eltérő. Az elektrotechnika tantárgy keretén belül 2019 őszétől induló motorindítás projektfeladat alkalmával a hallgatók ezeket a különféle vezérlési elveket tanulhatják meg, az alapismereteket pedig a Schneider Electric által felépített motorindító demópanelekkel ültethetik át hatékonyan a gyakorlatba, amelyeken különféle méréseket végezhetnek.

A villamos laboratórium tantárgy részeként 2020 elejére tervezett daruvezérlési projekt a gép-biztonságtechnikától a programozás- és hajtástechnikán át több területet is lefed, amelyekkel szintén számos helyen találkozhatunk az iparban. A hallgatók egy 3D-ben mozgatható, súlyok emelésére is alkalmas darun próbálhatják ki a komplex vezérlési feladatokat, amelyhez a vezérlési rendszerelemeket a Schneider Electric biztosítja. Ezáltal a darukat munkájuk során már magabiztosan tudják majd irányítani.

Szolgáltatásközpontú szemlélet

A Schneider Electric számára kiemelten fontos, hogy a diákok az eszközök és a műszaki megoldások megismerésén túl az azokra épülő gyakorlati alkalmazásokat is átfogóan elsajátítsák. A mérnökhallgatók a projektfeladatok alkalmával így azt is megtanulják, hogy az elméletben és a gyakorlati órákon megszerzett tudás hogyan működik egy komplett rendszer részeként. Például, hogy milyen szolgáltatások épülnek az egyes eszközökre, hogyan illeszkednek egy automatizálási folyamatba a különféle berendezések által generált adatok, vagy hogy az eszközök karbantartását milyen innovatív technológiákkal – pl. kiterjesztett valósággal – tudják hatékonyabbá tenni.

Karrierlehetőségek tárháza

A partnerség keretében évente egy gyakornok és négy ösztöndíjas hallgató dolgozhat a Schneider Electricnél, 6 hónapon át. A kiválasztást a vállalat és az egyetem közösen végzi a hallgatók érdeklődési köre alapján, de az is fontos szempont, hogy az általuk végzett szak mennyire egyezik a szervezet szakmai irányaival, és hogy a személyiségük mennyire illik a cégkultúrába. A Schneider Electric minden hozzá érkező fiatalt az ajánlatkészítő vagy az EcoStruxure stratégiai csapatban alkalmaz majd. Előbbiben a partnerek műszaki igényeire készítenek majd ajánlatokat a vállalat teljes kínálatából, utóbbiban pedig az lesz a feladatuk, hogy megismertessék a piaccal az EcoStruxure rendszert, főként az okosépületek és az energiaellátás területén. Minden BSc hallgató szakmai mentort kap maga mellé, aki segít a munkához szükséges tudás, valamint a szervezeti kultúra gyors és hatékony elsajátításában, és akivel rendszeresen konzultálhat bármilyen felmerülő kérdés esetén.

A program valódi perspektívát jelent a tanulók számára, hiszen hosszú távú karriert is befuthatnak a vállalatnál. Az eddigi tapasztalatok alapján a gyakornokok 95 százaléka a Schneider Electric munkavállalója lett, és van köztük olyan is, aki már középvezetőként dolgozik. A frissdiplomások számára előnyt jelenthet az is, hogy érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a cég szakterületei közül, amelyekből többet is kipróbálhatnak, így teljes rálátást kapnak a szervezet működésére.