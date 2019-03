Gratulálunk: A Codecool lett az év legsikeresebb hazai ICT cége

A végeredményt az online szavazók és a szakmai zsűri együttes véleménye határozta meg.

Szavazni az ITBusiness Facebook oldalán és e-mailben is egyaránt lehetett, ezek 50 százalékban határozták meg a végeredményt, végül pedig a szakmai zsűri állította fel saját rangsorát, ami szintén 50 százalékban befolyásolta a verseny végkimenetelét. A legjobb 100 céget meghatározott szempontok alapján a magazin szerkesztősége állította össze.

Idén rendezték meg harmadszorra a versenyt és évről évre egyre aktívabbak a szavazók, ebben az évben hatezren látogatták meg a szavazóoldalt és 3406-an adták le voksukat a 100-as listán található cégekre. Az első helyért járó díjat a Codecool képviseletében Lindi Imre vehette át.

A Codecool izgalmas időszakot tudhat maga mögött, illetve rengeteg tervvel és újdonsággal készül a jövőre is. Február végén került bejelentésre, hogy az iskola 3,5 millió euro kockázati tőke befogadásáról írt alá megállapodást a Lead Ventures Alapkezelő Zrt.-vel és a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel. Az évek során az is bebizonyosodott, hogy a Codecool jóval több, mint egy programozóiskola és ezt legújabb szolgáltatásaikkal is alátámasztják. Az oktatók toborzása és képzése mellett már vállalatok számára is nyújtanak speciális, személyre szabott képzéseket. Természetesen a programozók oktatása marad a legfontosabb profil, ebben mutatják a legnagyobb növekedést: a Budapesten, Miskolcon és Lengyelországban is jelen lévő iskola már 500 kitanított diákkal büszkélkedhet, ebből csak Budapesten már 300-an fejezték be sikeresen a képzést.

Már a csapból is folyik, hogy hatalmas hiány van informatikusokból Magyarországon, és ez a mérték csak növekedni fog. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy a hagyományos oktatási rendszer nem tudja felvenni a tempót a jelenlegi és várható helyzettel, ezért óriási szükség van az új megoldásokra.

Az oktatás mellett a Codecool rendszeresen tart meetup-okat is, ahol szakmai előadókkal beszélgetnek arról, hogyan formálja át az informatika a különböző szakmákat, az agrártól kezdve egészen a filmiparig, ezzel próbálva meg felhívni az egyes iparágak digitalizációjára a figyelmet.

