Egy városnyi gyerek tanult a biztonságos netezésről

Miközben túlléptek a „kockuláson”, a gyerekek olyan digitális tudással gyarapodtak, amelyet diákként és később felnőttként is hasznosíthatnak majd

A biztonságos internethasználat és a digitális írástudás elsajátítása nagyban növeli a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit. Ezért hívta életre a Microsoft a „Digital Skills for Youth” nemzetközi programot, amelynek CashGrant pályázatán tavaly először nyert magyarországi civilszervezet.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 24 millió forintos támogatást kapott a gyerekek digitális készségeinek fejlesztésére, azon belül is a biztonságosabb internethasználat oktatására. A nemrég véget ért program kiemelkedő eredményekkel zárult: több ezer diák szerezhetett olyan tudást, amellyel a tanulásban és később a munkában is eredményesebb lehet. A kezdeményezésben a legnagyobb hazai programozóiskola, a Logiscool, valamint alapítványa, a Digitális Tudásért Alapítvány is részt vett a Microsoft stratégiai partnereként.

„Gyermekeink a digitális térben töltik életük nagy részét, ezért nekünk, felelős felnőtteknek ugyanúgy kell megtanítanunk őket a biztonságos internethasználatra, ahogyan segítünk nekik a biciklizést vagy az olvasást elsajátítani”

– fogalmazott Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója.

„Egyre nagyobb a digitális penetráció, a gyerekek egyre többet használják digitális eszközeiket, de sajnos nem minden esetben a kellő elővigyázatossággal. Ezért is van nagy szükség erre a programra és a hozzá hasonlókra, hiszen ezek segítségével tudatos felhasználóvá válhatnak a gyerekek” – vélte Kurkó Zsuzsa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat projektkoordinátora.

A Digitális Tudásért Alapítvány által szervezett programban 60 hátrányos helyzetű általános iskolás vett részt. A heti 1,5 órás kurzusokon a diákok a programozás alapjait sajátíthatták el és ezáltal olyan készségeik is fejlődtek, mint a kognitív, algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldó készség, illetve megtapasztalhatták mekkora élmény csapatban dolgozni. A tanulás játékos, szórakoztató formában zajlott és a gyerekek több kurzustípus közül választottak: pl. számítógépes játékokat készítettek a Logiscool egyedi, saját fejlesztésű oktatási platformján (Scoolcode), illetve saját figurát és világot teremtettek egy közkedvelt 3D-s játékplatformon, a KODU-ban.

Emellett a diákok saját Minecraft-világot készítettek a Codia programban, míg a Robotika kurzuson az építés és a programozás alapjait sajátították el. A program féléves időtartamra szólt (januárban véget ért), de a Logiscool támogatásának köszönhetően az iskolák megadták a lehetőséget a gyerekek számára, hogy ingyenesen folytathassák a kurzusokat. A félév során az alapítvány több száz diáknak tartott bemutató órákat programozást népszerűsítő események kapcsán (Code Week, Hour of Code).

Így a mostani program nemcsak a biztonságosabb, hanem a jobb életre is esélyt ad a fiataloknak, hiszen az itt megszerzett tudásnak nem csupán az iskolában veszik hasznát, hanem az élet minden területén, így későbbi munkájukban is.