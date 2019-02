Bátran mondhatod gyermekednek, hogy legyen informatikus

A Legyél Te is Informatikus! pályaorientációs program keretében az új székházba, Budapestre várják a középiskolás diákokat.

Újdonság emellett, hogy a hazai vezető infokommunikációs vállalat az informatikatanárok számára is bemutatja legújabb fejlesztéseit. A vállalati önkéntesek a program indulása óta három év alatt 58 település 210 iskolájában 28 ezer diákot ösztönöztek eddig az informatikai pálya felé.

Az Európai Unióban 2020-ra 825 ezer informatikai állás lesz betöltetlen, csak Németországban 10 ezer ilyen új pozíció keletkezik évente. Magyarországon körülbelül 22 ezerrel kevesebb IT-szakember dolgozik a Hays Hungary friss felmérése szerint, ezzel szemben éves szinten mindössze 2500 informatikus végez a felsőoktatásban. A krónikus problémává váló informatikushiány már a gazdasági növekedés gátja, és miközben a versenyképességet veszélyezteti, a helyzet exponenciálisan romlik.

A negatív tendenciában az is közrejátszik, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok nem ismerik eléggé az informatikai munkaköröket. Erre a felismerésre építve indította el 2015-ben a T-Systems és anyavállalata, a Magyar Telekom közösen a Legyél Te is Informatikus! programot: a pályaorientációs kezdeményezés célja az, hogy a tanulók megkedveljék az informatikai és mérnöki pályát. Eredményességét jól mutatja, hogy három év alatt 58 település 210 iskolájában 148 önkéntes előadó tartott 660 előadást, összességében 28 ezer diákot érve el.

„Piacvezető infokommunikációs szolgáltatóként értjük és ismerjük a technológiai lehetőségeket, a hihetetlen sebességű fejlődéshez pedig nemcsak a piacnak, az oktatásnak és valamennyi szereplőnek alkalmazkodnia kell. A Legyél Te is Informatikus! kezdeményezés ebben nyújt segítséget mind a diákoknak, mind az informatikatanároknak.”

– mondta el Kaszás Zoltán, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója február 16-án, a 300 informatika tanár részvételével megrendezett Digitális Tanárkonferencián.

A megújított Legyél Te is Informatikus! programban a T-Systems fővárosi és a vidéki 10-12. osztályos diákokat vár az új székházába két- vagy háromszor 45 perces, különleges informatika órára osztálykirándulás vagy pályaorientációs nap keretében. Az órákon többek között megismerhetik legújabb technológiákat, beleláthatnak a vállalatnál dolgozó IT szakemberek munkájába és opcionálisan játékos tréningen tudatosíthatják azokat a készségeket, amik elengedhetetlenek egy digitális vállalatban való sikeres működéshez. Középiskolai csoportok a legyelteisinformatikus@t-systems.hu címen jelentkezhetnek a programra.

A Legyél Te is Informatikus! program a diákok mellett az informatikatanárokat is célozza. A T-Systems 4 éve támogatja a HTTP Alapítvány szervezte Digitális Tanárkonferencia megrendezését, a vállalat legújabb fejlesztéseit és a legfrissebb digitalizációs trendeket pedig november végén mutatja be a cég az informatikatanároknak a T-Systems Symposium keretében.

További információ: https://www.t-systems.hu/legyel-te-is-informatikus