Idén is sikerült rekordot dönteni az Educatio kiállításnak

A 19. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra idén több mint 53 ezer látogató érkezett, akik a helyszínen közel 50 hazai intézménnyel kapcsolatban érdeklődhettek jelenlegi hallgatóktól és tanároktól. A Hungexpo 20 000 négyzetméteres területén csaknem 200 kiállító várta a középiskolásokat, a legkülönbözőbb továbbtanuláshoz és -képzéshez kapcsolódó információkkal.

Az Oktatási Hivatal és a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) által szervezett Educatio rendezvény elsősorban a fiatalok felsőoktatási kérdéseinek megválaszolására fókuszál, összekapcsolva őket hazai és külföldi egyetemekkel, nyelviskolákkal, szakképző intézményekkel. Gyakorlati tanácsokat ad a felvételi eljárással kapcsolatban, de kitér olyan témakörökre is, mint az egyetemi élet, a kollégiumi elhelyezés, a duális képzés vagy Erasmus lehetőségek.

“Az idei évben a munkáltatói oldal is hangsúlyosabban megjelent az Educatio életében, a cégek igyekeztek a hallgatóknak orientációjukhoz igazítva támpontokat adni, de kínáltak gyakorlati, tanulmányok mellett betölthető pozíciókat is”

– mesélt a tapasztalatokról Maszlavér Gábor főszervező.

A háromnapos rendezvényen 2019-ben 53.059 érdeklődő vett részt, ezzel megdöntve a tavalyi 52.500 fős csúcsot is. A legerősebb napnak idén is a péntek bizonyult, ekkor 24.317-en léptek a kiállítás területére. És bár az Educatio alapvetően az érettségi utáni képzési lehetőségekre szakosodott, a főszervező elmondása szerint egyre nagyobb számban látogatják 17 év körüli hallgatók is, hogy előre feltérképezzék a jövőbeni lehetőségeket.

“Beigazolódott, hogy indokolt volt a nagyobb csarnokba való költözés, és külön öröm, hogy évről évre dinamikusan nő a csoportos regisztrált látogatók száma. Számunkra pozitív, hogy az intézményvezetők is egyre intenzívebben, szervezett kereteken belül utaznak a tanulókkal a kiállításra, hiszen könnyebb a döntés, ha egy helyen minden szükséges információt kézhez kaphatnak, ráadásul közvetlenül az illetékes személyektől “

– tette hozzá Maszlavér Gábor, a szervező csapat nevében is megköszönve az idei érdeklődést.